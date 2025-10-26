Tạm giữ hình sự một giám đốc để điều tra việc sản xuất cà phê giả

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã hành tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV N.P.G.L.) để điều tra về việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nhà của Võ Minh Tùng.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Tùng (SN 1978, trú số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, Gia Lai; Giám đốc Công ty TNHH MTV N.P.G.L.) để điều tra về việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Tùng và kho xưởng sản xuất.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P.G.L. Qua thống kê, có hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu "T.K."; gần 900kg cà phê nhân; gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói và hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu…

Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Ngoài việc làm hàng giả, qua tìm hiểu được biết, Tùng đã thu mua cà phê nguyên liệu của người dân rồi sàng lọc, phân loại cà phê hạt. Trong đó, các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường.

Tiền Lê
