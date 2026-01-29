Cận cảnh phố trung tâm Hải Phòng trước ngày mở 2 chiều đường

TPO - Lực lượng thi công gấp rút kẻ vạch sơn, dựng biển báo hiệu và điều tiết giao thông để sẵn sàng mở 2 chiều đường toàn tuyến Lê Lợi (TP. Hải Phòng) nhằm giải tỏa ùn tắc, rút ngắn khoảng cách nối các trục giao thông xuyên tâm lớn nhất thành phố.
Đây là tuyến phố trung tâm đô thị lõi Hải Phòng, vốn nhiều năm là tuyến đường một chiều đối với ô tô đi hướng Lê Hồng Phong tới nút giao Lạch Tray - Tô Hiệu - Cầu Đất. Sau khi được cải tạo mở rộng, tuyến đường này giúp giảm tải ùn tắc, các phương tiện di chuyển thuận lợi 2 chiều nối các trục đường lớn nhất Lạch Tray và Lê Hồng Phong.
Đây là tuyến phố huyết mạch, nối 2 trục đường lớn nhất Hải Phòng là Lạch Tray và Lê Hồng Phong nên luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện. Mỗi khi công nhân thi công gây ra lượng bụi lớn, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Công nhân thảm sơn trắng kẻ vạch khu vực sang đường dành cho người đi bộ, sẵn sàng cho ngày mở 2 chiều đường chính thức vào sáng 30/1/2026.
Trước ngày mở 2 chiều chính thức, các phương tiện di chuyển trên phố Lê Lợi khá lộn xộn do chưa có đầy đủ biển báo, hướng dẫn và chưa có lực lượng chức năng phân luồng, xử phạt.