Cận cảnh phố trung tâm Hải Phòng trước ngày mở 2 chiều đường

TPO - Lực lượng thi công gấp rút kẻ vạch sơn, dựng biển báo hiệu và điều tiết giao thông để sẵn sàng mở 2 chiều đường toàn tuyến Lê Lợi (TP. Hải Phòng) nhằm giải tỏa ùn tắc, rút ngắn khoảng cách nối các trục giao thông xuyên tâm lớn nhất thành phố.