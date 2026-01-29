Xe tải trôi tự, đè trúng hai mẹ con

TPO - Một tài xế ở Đắk Lắk dừng xe tại ngã ba rồi rời khỏi cabin, chiếc xe tải trôi tự do tông trúng hai mẹ con. Hậu quả, bé gái tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương.

Chiều 29/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến chị L.T.P (sinh năm 1987, ở thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk) bị thương, cháu N.T.L. (sinh năm 2016, con chị P.) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Thái Hưng (sinh năm 1984, ở thôn Giang Châu, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47C-217.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã. Khi đến khu vực ngã ba, tài xế Hưng cho xe dừng lại và bước xuống khỏi cabin. Đúng lúc này, chiếc xe tải bất ngờ mất kiểm soát, trôi tự do về phía trước rồi va chạm trực diện với cháu N.T.L. đang đi bộ, khiến cháu tử vong tại chỗ.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục trôi và va chạm trúng xe máy BKS 47E1-150.xx do chị L.T.P. điều khiển. Hậu quả, chị P. bị thương phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.