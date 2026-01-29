Ngoại trưởng Mỹ nói về việc Trung Quốc điều tra tướng Trương Hựu Hiệp

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan đến việc Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong phiên điều trần ngày 28/1. Ảnh: AP

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 28/1, ông Rubio nói rằng việc cách chức vị tướng này là “một phần của mô hình mà chúng tôi đã thấy trong vài năm qua”.

"Đó là vấn đề nội bộ trong hệ thống của họ. Rõ ràng là họ không chia sẻ với chúng tôi hoặc nói chuyện chuyên sâu với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào trong số đó, nhưng đó chắc chắn là điều mà chúng tôi quan tâm theo dõi", ông Rubio cho biết.

Ngày 24/1, Trung Quốc thông báo ông Trương Hựu Hiệp và một uỷ viên khác của Quân uỷ Trung ương đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Báo Quân Giải phóng của Trung Quốc cho biết: "Ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã dung túng và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng".

Một số cựu quan chức Mỹ và nhà phân tích cho biết, ông Trương Hựu Hiệp mất chức vụ khiến Mỹ mất đi một đầu mối liên lạc quan trọng trong cơ quan quân sự tối cao của Trung Quốc, vào thời điểm Washington đang nỗ lực xây dựng các kênh liên lạc cấp cao để tránh xảy ra sự cố giữa hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho phép ông Trương duy trì liên lạc với phía Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, sau giai đoạn 17 tháng Trung Quốc gần như cắt đứt toàn bộ các kênh liên lạc quân sự với Mỹ vì chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc).

Trao đổi ở cấp rất cao này được coi là một quan hệ quan trọng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhiều lần điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ tháng 9/2025, trong nỗ lực nhằm tăng cường trao đổi thông tin với Trung Quốc về quá trình hiện đại hóa quân sự, mở rộng kho vũ khí hạt nhân và lập trường ngày càng cứng rắn hơn của Bắc Kinh với các đồng minh của Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ từ lâu vẫn coi việc trao đổi với các Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương quan trọng hơn, vì Bộ Quốc phòng Trung Quốc không có quyền chỉ huy trực tiếp lực lượng vũ trang.

Trong số các tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc, ông Trương Hựu Hiệp là gương mặt quen thuộc với phía Mỹ. Ông từng tham gia phái đoàn quân sự Trung Quốc thăm Mỹ trong 1 tuần vào tháng 5/2012, khi đang là vị tướng cấp thấp hơn.