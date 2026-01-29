Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rộ tin cường kích-ném bom Su-34 của Nga rơi ở Biển Đen

Quỳnh Như

TPO - Nga được cho là đã mất một máy bay chiến đấu Su-34, loại máy bay thường được lực lượng vũ trang nước này sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Ngày 28/1, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, Không quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga tại miền nam Ukraine và được cho là có liên quan đến hoạt động chiến đấu gần khu vực Biển Đen.

Các báo cáo ban đầu cho biết chiếc Su-34 đã bị phá hủy trong nhiệm vụ và toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, thông tin cập nhật sau đó từ các kênh thông tin công khai của Ukraine và Nga cho thấy máy bay có thể không bị bắn rơi ở miền nam Ukraine. Theo các báo cáo, chiếc Su-34 có thể đã rơi xuống tỉnh Kursk của Nga, thay vì bị mất tích ở khu vực Biển Đen. Thông tin cập nhật vẫn khẳng định các thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng trong vụ việc.

04b17d7e-ebc7-4f57-b296-f9ce7ed4b84b-7238.jpg

Cùng ngày, ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) xác nhận thông tin trên, song không tiết lộ địa điểm máy bay rơi. Trong một bài đăng trên Telegram ông viết: "Phía Nga đã mất hai máy bay, một chiếc Su-30 và một chiếc Su-34".

Hiện giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nếu được xác nhận, vụ việc sẽ làm gia tăng số lượng máy bay Su-34 mà Nga đã mất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo dữ liệu Tình báo nguồn mở Oryx, tính từ tháng 2/2022 đến nay, ít nhất 40 máy bay tấn công Su-34 của Nga đã được xác nhận bị phá hủy thông qua bằng chứng hình ảnh, trong đó có cả biến thể nâng cấp Su-34M.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay này thường thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

Quỳnh Như
