TP. Huế sẽ xử lý 80% vi phạm giao thông bằng camera AI

Xã hội

TPO - Theo kế hoạch, hệ thống camera AI nhận diện vi phạm giao thông tại TP. Huế sẽ được triển khai đồng bộ từ năm 2026, tiến tới xử lý tự động phần lớn các hành vi vi phạm, đồng thời hình thành nền tảng dữ liệu giao thông thông minh phục vụ quản lý, điều hành đô thị.

Ngày 31/1, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, vừa ban hành kế hoạch xây dựng nền tảng dùng chung nhằm thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu giao thông và Internet vạn vật (IoT), phục vụ công tác quản lý, điều hành và khai thác hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố.

mot-cum-den-tin-hieu-giao-thong-co-bo-tri-camera-phat-nguoi-o-hue.jpg
Camera tự động theo dõi phạt nguội được bố trí tại một cụm đèn tín hiệu giao thông ở Huế. Ảnh: Thùy An

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2026 - 2028, TP. Huế sẽ triển khai tích hợp dữ liệu IoT giao thông vào nền tảng điều hành đô thị thông minh dùng chung toàn thành phố theo hướng “điều hành trực tuyến”. Trọng tâm là triển khai hệ thống camera AI nhận diện vi phạm giao thông, phấn đấu xử lý tự động khoảng 80% các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, thành phố xây dựng bản đồ giao thông thời gian thực tích hợp cảm biến IoT, cho phép theo dõi lưu lượng phương tiện, dự báo ùn tắc với độ chính xác khoảng 90%. Hệ thống này được kết nối với các ứng dụng bản đồ giao thông, hệ thống cảnh báo và cơ sở dữ liệu giao thông, hỗ trợ cơ quan chức năng điều tiết giao thông hiệu quả và người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

hue-xay-dung-du-lieu-giam-sat-giao-thongj.jpg
Huế xây dựng trung tâm dữ liệu đảm bảo năng lực phát triển hạ tầng giao thông thông minh.

Đến giai đoạn 2029 - 2035, TP. Huế đặt mục tiêu chuẩn hóa 100% dữ liệu IoT trong lĩnh vực giao thông, sẵn sàng kết nối, chia sẻ và liên thông với các hệ thống của Bộ Xây dựng và Bộ Công an. Trong giai đoạn này, hệ thống camera AI và dữ liệu giao thông được hoàn thiện, tiến tới xử lý tự động toàn bộ các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh tại khoảng 150 nút giao thông trọng điểm. Tại các bãi đỗ xe công cộng, sẽ lắp đặt hệ thống thông tin chỗ đỗ xe thời gian thực, bao gồm cảm biến chỗ đỗ, ứng dụng tra cứu và bảng điện tử hiển thị số lượng chỗ trống, giúp giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Theo UBND TP. Huế, để phục vụ phát triển giao thông thông minh, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, kết nối và xây dựng Trung tâm dữ liệu TP. Huế đủ năng lực lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Trung tâm này đóng vai trò hạt nhân trong vận hành nền tảng điều hành đô thị thông minh dùng chung.

Bên cạnh hệ thống camera AI, TP. Huế cũng định hướng triển khai các ứng dụng IoT trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; thu phí, kiểm soát tải trọng và an toàn giao thông; quản lý vận tải đa phương thức; cung cấp dịch vụ giao thông cho người dân và doanh nghiệp, từng bước hướng tới giao thông xanh và giao thông thông minh hiện đại.

Ngọc Văn
