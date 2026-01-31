Cả nghìn người lao động TPHCM nô nức tham gia chợ Tết Công đoàn

TPO - Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, thu hút hàng nghìn đoàn viên, người lao động đến tham gia. Đây là lần đầu tiên, phiên chợ Tết Công đoàn nhiều ý nghĩa này được diễn ra tại TPHCM.

Ngày 31/1, chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Ông Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 tại TPHCM (ảnh: Thanh Chân)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã gửi lời chúc Tết đến các cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động.

Ông Khang cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động chỉ đạo và cùng các cấp Công đoàn trong cả nước triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, với tinh thần xuyên suốt: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026”

Nhiều chương trình thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, mang thương hiệu công đoàn được tổ chức rộng khắp, tiêu biểu như Chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; các chương trình ở cấp Tổng Liên đoàn như “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”; cùng với đó là các hoạt động “Tết Sum vầy”, Ngày hội công nhân, chuyến xe đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, sẽ có khoảng hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai.

Đoàn viên, người lao động được trao vé máy bay về quê đón Tết 2026

Thông qua chuỗi hoạt động chăm lo Tết được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức Công đoàn đã và đang góp phần mang đến cho đoàn viên, người lao động một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn và với doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 tại TPHCM có 87 doanh nghiệp, đơn vị tham gia với 124 gian hàng bán các sản phẩm Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ai cũng cảm thấy ấm lòng khi được Công đoàn chăm lo chu đáo mỗi dịp Tết đến Xuân về



Các sản phẩm được bán cũng rất đa dạng như gạo ST25, các loại mứt Tết, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Ngoài ra, tại Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 còn có các gian hàng tư vấn pháp luật và tư vấn về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Mọi người hào hứng khi được mua sắm tại chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026

Quà tặng xách trĩu tay

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 sẽ kéo dài đến ngày 1/2. Tại đây, hơn cho 6.000 đoàn viên, người lao động phiếu mua hàng (500.000 đồng/người) để sử dụng tại phiên chợ.