Sau tiệc cưới, một người tử vong dưới rãnh nước

TPO - Sau tiệc cưới, hai thanh niên ở Bắc Ninh cùng rời khỏi nhà rồi “bặt vô âm tín”. Một người được phát hiện đã chết trong rãnh thoát nước cạnh quốc lộ, người còn lại hiện trong trạng thái hoảng loạn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Yên Định (Bắc Ninh), cho biết, sáng 31/1, Công an xã Yên Định tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới rãnh thoát nước thuộc khu vực một công ty, cạnh Quốc lộ 31, đoạn qua thôn Gốc Gạo.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Hòa (SN 2004, trú tại thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn), tỉnh Bắc Ninh.

z7486468188850-170231a5cecd5a1e3268a50ce950ff4a.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trước đó một ngày, Công an xã Yên Định cũng tiếp nhận thông tin về anh Lãnh Văn Đ (SN 2001, trú tại xã Biển Động), được phát hiện đi lang thang trên QL31, người dính nhiều bùn đất, khuôn mặt có nhiều vết xước, bầm tím, tinh thần hoảng loạn và đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Làm việc với công an, anh Đ không nhớ được sự việc đã xảy ra. Qua xác minh từ gia đình, chiều 29/1, anh Đ và anh Hòa cùng đi ăn cưới một người quen tại thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn, sau đó không thấy cả hai trở về nhà.

Hiện Công an xã Yên Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp của Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thắng
