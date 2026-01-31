Bắc Ninh: Linh vật ‘ngựa thương’ được mua với giá hơn 200 triệu đồng ủng hộ Tết cho người nghèo

TPO - Không phải phiên đấu giá ồn ào, không sân khấu hoành tráng, linh vật “ngựa thương” ở Bắc Ninh được mua trong một cuộc chuyển khoản lúc nửa đêm với giá 222.222.222 đồng – mở ra một cái Tết đủ đầy hơn cho nhiều người nghèo.

Trong những ngày cận Tết, khi nhiều người tất bật lo sắm sửa, chuẩn bị cho gia đình một mùa xuân trọn vẹn, tại một khu vườn nhỏ mang tên “vườn hạnh phúc” ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, một câu chuyện nhân văn lặng lẽ lan tỏa, khiến nhiều người xúc động.

Nhân vật chính là anh Bùi Văn Quân, chủ nhân của linh vật ngựa thương – tác phẩm nghệ thuật bằng bê tông, cốt thép cao gần 5 mét, nặng hàng chục tấn, được anh dày công tạo tác không phải để trưng bày hay kinh doanh, mà để bán lấy tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết.

Cuộc gọi lúc nửa đêm và cái Tết ấm hơn cho nhiều người

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh Quân cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 30/1, anh bất ngờ nhận được thông báo chuyển khoản từ một người phụ nữ ở tỉnh Tuyên Quang với số tiền 222.222.222 đồng để mua linh vật ngựa thương.

Anh Bùi Văn Quân với linh vật ngựa thương.

“Lúc đó tôi thật sự xúc động. Chị ấy không mặc cả, không đắn đo, chỉ nói rằng muốn cùng tôi chia sẻ với những người còn khó khăn, để họ có một cái Tết ấm áp hơn”, anh Quân nhớ lại.

Theo anh Quân, nữ khách hàng mong muốn linh vật ngựa thương được vận chuyển đến một địa điểm khác, cũng trên địa bàn xã Hợp Thịnh. Tuy nhiên, điều khiến anh trân quý hơn cả không phải là giá trị vật chất của tác phẩm, mà là tấm lòng đồng điệu giữa những con người xa lạ.

“Số tiền này tôi dùng để hỗ trợ người nghèo vui xuân, đón Tết. Tôi làm linh vật ngựa thương với đúng mục đích đó, nên khi gặp được người hữu duyên, có chung mong muốn sẻ chia, tôi quyết định bán”, anh Quân nói, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Linh vật ngựa thương được bán để hỗ trợ người nghèo ăn Tết.

Anh Quân cho biết thêm, anh bán linh vật ngựa thương với giá 222.222.222 triệu đồng là con số có ý nghĩa mong muốn mọi người mãi mãi yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là với người khó khăn. Số tiền bán linh vật ngựa thương anh tặng người nghèo trong xã Hợp Thịnh và 3 xã lân cận ăn Tết.

Một chữ “thương” ở lại

Trước đó, trong khu vườn hạnh phúc của mình, anh Quân đã làm ba linh vật ngựa gồm: ngựa vui vẻ, ngựa hạnh phúc và ngựa thương. Trong đó, chỉ duy nhất ngựa thương được anh xác định ngay từ đầu là linh vật để bán đấu giá gây quỹ giúp người nghèo ăn Tết.

Linh vật ngựa thương được anh Quân làm hoàn toàn thủ công, từ bê tông, cốt thép, cao khoảng 4,8 mét, nặng 6 tấn, nếu tính cả phần đế lên tới 11 tấn. Toàn bộ quá trình thi công kéo dài khoảng 20 ngày, với nhiều công đoạn phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và bền bỉ.

“Ngựa thương không chỉ là một hình khối nghệ thuật, mà là thông điệp tôi muốn gửi gắm: trong cuộc sống, con người cần có sự yêu thương, chia sẻ với nhau, nhất là khi Tết đến”, anh Quân chia sẻ.

Linh vật ngựa thương giúp mang Tết ấm đến người nghèo.

Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo này, anh Bùi Văn Quân từng học kỹ sư cầu đường. Sau đó, anh quyết định trở về quê, cùng gia đình làm trang trại.

Cơ duyên đến với việc tạo tác các nhân vật nghệ thuật bắt đầu rất giản dị. Ban đầu, anh chỉ tự tay làm những nhân vật quen thuộc trong phim ảnh như Người Nhện, các hình tượng hoạt hình… bằng bê tông, cốt thép, với mong muốn tạo không gian vui chơi cho chính con mình.

Thế nhưng, khi những tác phẩm dần hoàn thiện, anh nhận ra nhiều đứa trẻ hàng xóm thường xuyên đứng ngoài cổng, tò mò nhìn vào khu vườn.

“Tôi thấy các cháu cứ đứng ngó vào, ánh mắt rất thích thú. Vậy là tôi mở cửa, cho các cháu vào chơi miễn phí”, anh Quân kể.

Tác phẩm tại khu vườn hạnh phúc của anh Quân. Ảnh: Nguyễn Thắng

Từ đó, khu vườn nhỏ của gia đình anh Quân dần trở thành điểm đến quen thuộc của trẻ em trong vùng. Anh tiếp tục làm thêm nhiều nhân vật trong truyện cổ tích, phim hoạt hình nổi tiếng, phục vụ nhu cầu vui chơi, khám phá của các em nhỏ.

Đến nay, trong khu vườn hạnh phúc của anh Quân có khoảng 50 tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ. Khoảng 3 năm trở lại đây, anh bắt đầu sáng tác các linh vật dịp Tết, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và cộng đồng mạng.

Vào những ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết, khu vườn của anh đón hàng nghìn lượt trẻ em và người dân đến tham quan, vui chơi. Thứ anh Quân nhận lại là niềm vui và tiếng cười của trẻ nhỏ.

Nhiều trẻ em thích thú với tác phẩm nghệ thuật của anh Quân.

“Công việc tôi đang làm và con đường tôi đang đi hoàn toàn bất ngờ, không có dự tính từ trước. Tôi chỉ mong mang lại sự vui vẻ cho các em nhỏ và cho mọi người”, anh Quân tâm sự.

Giữa những ngày giáp Tết, hình ảnh người đàn ông lặng lẽ tạo tác linh vật rồi đem bán để giúp người nghèo đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Và đâu đó, trong tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ tại vườn hạnh phúc, chữ “thương” vẫn âm thầm ở lại, lan tỏa theo một cách rất riêng.