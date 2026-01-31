Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Ô tô con lao xuống sông Nhuệ, tài xế may mắn thoát nạn

Thanh Hà
TPO - Rạng sáng 31/1, ô tô con đang di chuyển bất ngờ mất lái lao xuống sông Nhuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội) dẫn đến hư hỏng nặng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

oto-9316.jpg
Hình ảnh chiếc ô tô gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc xe ô tô BKS 30G-667.XX gặp nạn tại khu vực sông Nhuệ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH khu vực số 31 và Đội CC&CNCH khu vực số 5 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

oto-1-3682-108.jpg
Ô tô lao xuống sông.

Tại hiện trường, xe ô tô nằm dưới sông Nhuệ và bị hư hỏng nặng, túi khí bung. Lực lượng chức năng sau đó đã lai dắt đưa phương tiện lên bờ.

Bước đầu xác định vụ việc không thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
