Hà Nội: Người dân cùng nhau nâng ô tô đưa một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài

TPO - Trưa 28/1, quá trình lùi xe trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), xe ô tô đã va chạm với xe máy, khiến 2 người thương vong. Người dân cho biết, hàng chục người đã phải cùng nhau nâng ô tô đưa một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài.

Hiện trường vụ việc.

Theo người dân chứng kiến, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại khu vực trước số 45 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vào thời điểm trên, nam tài xế điều khiển ô tô điện màu trắng BKS Hà Nội đang dừng ven đường. Sau đó, tài xế lùi xe, rồi xảy ra va chạm với xe máy chở 2 người phụ nữ.

Xe ô tô tiếp tục lùi khoảng 15m rồi dừng lại trước số 53 phố Khâm Thiên. Người dân cho biết, một nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe được hàng chục người nâng xe hỗ trợ đưa ra ngoài.

Vụ việc khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện cảnh sát đang làm việc với nam tài xế để xác minh làm rõ vụ việc.