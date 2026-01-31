Vĩnh Long chỉ đạo xử lý việc nhiều hồ sơ đất đai của dân bị tạm dừng kéo dài

TPO - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có tình trạng nhiều hồ sơ lĩnh vực đất đai của người dân bị tạm dừng, kéo dài thời gian giải quyết do chờ thông báo, xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, tỉnh nhận được phản ánh của các xã, phường về tình trạng nhiều hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai bị tạm dừng, kéo dài thời gian giải quyết. Do phải chờ thông báo, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cơ quan thuế, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, làm phát sinh bức xúc và chưa bảo đảm yêu cầu cải cách TTHC.

Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Hân

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Thuế tỉnh chỉ đạo thuế cơ sở, bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm thời gian xác định, thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai. Không để xảy ra tình trạng kéo dài, chậm trễ không có lý do chính đáng, gây ách tắc hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Vĩnh Long cũng được yêu cầu, phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm; rà soát, thống kê các hồ sơ đất đai đang tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, phải thông tin kịp thời, rõ ràng để cơ quan tiếp nhận hướng dẫn người dân hoàn thiện, không làm ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, gây phát sinh bức xúc.

Tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã phường, công chức, viên chức khi giải quyết hồ sơ, nếu phải dừng chờ xác định nghĩa vụ tài chính phải thông báo cho công dân, tránh việc công dân phải đi lại nhiều lần.