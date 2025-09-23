Tổng Bí thư: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải thực hiện đúng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của chính quyền. “Chừng nào người dân còn kêu ca về chính quyền chỗ này chỗ kia, đó chính là còn hoạt động chưa hiệu quả. Đấy là thước đo cao nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội, chiều 23/9. Ảnh: Như Ý.



Nhiều tín hiệu mừng

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư ví dụ, những nội dung các nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành đều được đông đảo nhân dân, cử tri nắm bắt rất rõ, thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ, thể hiện “ý Đảng hoà quyện với lòng dân”. Tổng Bí thư chia sẻ, bản thân rất xúc động trước sự ủng hộ của các cử tri, nhân dân.

Tổng Bí thư dành thời gian nói về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Theo Tổng Bí thư, đây là kỳ họp có khối lượng nội dung lớn, dự kiến kéo dài từ cuối tháng 10 sang khoảng cuối tháng 12/2025 với khoảng 90 nội dung đã đưa vào chương trình. Hiện nay, các cơ quan liên quan đang tiếp tục đề xuất các nội dung cấp bách bổ sung vào nội dung kỳ họp, để kịp có cơ chế thực hiện vào đầu năm 2026, đáp ứng yêu cầu cao trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư cũng thông tin về công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Theo đó, hiện đã cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, tiến hành đại hội cấp trực thuộc trung ương. “Đến nay, đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội của khoảng 1/4 các bộ, ngành, cơ quan cấp trực thuộc Trung ương”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, công tác tổ chức đại hội của các cơ quan, đơn vị rất tốt, đạt yêu cầu rất cao theo đúng yêu cầu của Trung ương. Các đại hội có nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là về sự lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, hướng tới hai mục tiêu 100 năm.

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV một cách hoàn hảo nhất để xin ý kiến cử tri, nhân dân. “Trong tháng 10, Hội nghị Trung ương sẽ thông qua bản hoàn thiện nhất”, Tổng Bí thư nói, đồng thời cho biết, trong dự thảo văn kiện, sẽ bổ sung tinh thần các nghị quyết vừa ban hành của Bộ Chính trị; về đổi mới mô hình phát triển; vấn đề tự chủ chiến lược của đất nước…

Tổng Bí thư dành thời gian thông tin đến cử tri nhiều tín hiệu mừng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. “Trong 9 tháng qua, có nhiều tín hiệu đáng mừng về kinh tế - xã hội về đời sống nhân dân, sẽ được báo cáo trước Quốc hội, thông tin đến cử tri và nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu.

Theo Tổng Bí thư, 3 tháng cuối năm 2025 có vai trò rất quan trọng, là thời cơ để tăng tốc, về đích các nhiệm vụ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đến tháng 9, đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách quốc gia, là việc rất mừng. “Năm 2024, chúng ta có ngân sách khoảng trên 2 triệu tỷ đồng để chi tiêu. Năm nay dự toán có khoảng 2,5 triệu tỷ đồng, hoàn toàn có thể hoàn thành được mục tiêu này”, Tổng Bí thư nói thêm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Với riêng TP Hà Nội, Tổng Bí thư cho biết, qua thông tin được biết, đến tháng 9, Hà Nội đã thu ngân sách khoảng 500.000 tỷ đồng, giữ vững vai trò đầu tàu. Nhờ những chỉ số phát triển tốt về kinh tế - xã hội, thành phố có những khoản để thực hiện chính sách nâng cao đời sống nhân dân, phát triển y tế, giáo dục, khoa học công nghệ…

Không để thủ tục hành chính làm gánh nặng cho chính quyền cơ sở và người dân

Nói về vấn đề cải cách thủ tục hành chính, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tình hình chung là rất tích cực, tuy nhiên, cũng có chỗ còn tồn tại, hạn chế… Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, phải tiếp tục cải cách hơn nữa, chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo phục vụ.

“Phải nâng tầm tư duy. Trước cán bộ ngồi ở phường, chờ người dân đến xin xác nhận giấy tờ, giờ cán bộ phải chủ động nắm việc khó của người dân để giải quyết. Người dân có nguy cơ đói, thiếu ăn thì phải giải quyết, không để người dân đói rét” - Tổng Bí thư phân tích.

Tổng Bí thư cũng nêu, sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nhân dân sẽ không phải đến trụ sở chính quyền xếp hàng nhiều nữa. Lấy ví dụ về vấn đề cấp hộ chiếu, trước đây phải một tập hồ sơ rất dày, xác nhận nhiều giấy tờ, hiện nay, chỉ cần vào mạng đăng ký, có thể nhận kết quả tại nhà. Theo Tổng Bí thư, trong thời gian tới, cần tiếp tục cải cách, có nhiều thủ tục không cần thiết thì phải bỏ, thậm chí “trong túi không cần giấy tờ gì”, chỉ cần có chiếc điện thoại tích hợp các thông tin là xử lý được hết.

Các cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



“Tiếp tục cải cách, không để thủ tục hành chính làm gánh nặng cho chính quyền cơ sở, gánh nặng cho người dân. Nghiên cứu từng chi tiết, quy định, nếu không cần thiết thì mạnh dạn cắt bỏ đi để đỡ cho cả cán bộ, đỡ cho cả người dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư tiếp tục quán triệt quan điểm phân cấp phân quyền mạnh mẽ theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Mọi vấn đề của nhân dân phải được xử lý ở cấp cơ sở.

Trước ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TP Hà Nội phải rà soát lại các công việc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, thực hiện đúng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của chính quyền. “Chừng nào người dân còn kêu ca về chính quyền chỗ này chỗ kia, đó chính là còn hoạt động chưa hiệu quả. Đấy là thước đo cao nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.