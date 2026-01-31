Đào ‘khủng’ xuống phố, có gốc giá thuê đến cả trăm triệu đồng

TPO - Những gốc đào có tuổi đời lâu năm, thân xù xì, phủ rêu phong với các thế lạ xuất hiện ở chợ hoa Tết tỉnh Thanh Hóa. Với mức giá bán và cho thuê từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng nhưng những "cụ đào" này vẫn được nhiều người săn đón.
Chủ vườn đào cho biết, nhiều năm qua, dòng đào cổ thụ được ưa chuộng bởi thân cây lớn, dáng thế cổ kính, lớp vỏ xù xì phủ rêu phong tự nhiên, hoa nở dày, cánh dày và bền màu, mang vẻ đẹp trầm mặc, sang trọng, phù hợp trưng bày dịp Tết.
Để những gốc đào này nở hoa đúng dịp Tết, quá trình chuẩn bị được thực hiện hết sức công phu. Từ khâu đánh gốc ở vùng cao, vận chuyển, đến ghép mắt, chỉnh tán, tuốt lá, chăm sóc vi sinh... tất cả đều đòi hỏi kỹ thuật cao, kinh nghiệm dày dặn và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.