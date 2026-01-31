Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đào ‘khủng’ xuống phố, có gốc giá thuê đến cả trăm triệu đồng

Phạm Trường

TPO - Những gốc đào có tuổi đời lâu năm, thân xù xì, phủ rêu phong với các thế lạ xuất hiện ở chợ hoa Tết tỉnh Thanh Hóa. Với mức giá bán và cho thuê từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng nhưng những "cụ đào" này vẫn được nhiều người săn đón.

Clip: Đào "khủng" hút khách ở chợ hoa Tết Thanh Hóa.
tp-1-7356.jpg
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên một số tuyến đường trung tâm ở phường Hạc Thành, Nguyệt Viên (tỉnh Thanh Hóa﻿), các điểm bán và cho thuê đào, cây cảnh hoạt động nhộn nhịp.
tp-2-4355.jpg
Năm nay, thị trường hoa Tết ở Thanh Hóa có sự xuất hiện của hàng loạt gốc đào cổ thụ kích thước lớn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi.
tp-14.jpg
Theo các chủ vườn, những gốc đào cổ thụ này được thương lái đưa từ Mộc Châu, Hải Phòng về bày bán, cho thuê. Nhiều gốc đào có tuổi đời hàng chục năm, thân xù xì phủ rêu phong, đường kính từ 30 cm đến hơn 50 cm, dáng thế đồ sộ, cổ kính, khác biệt rõ nét so với các dòng đào truyền thống.
tp-12-5615.jpg
“Năm nay tôi chuẩn bị khoảng 1.000 gốc đào đưa về từ Mộc Châu để phục vụ thị trường Tết. Những gốc đào lớn nên nhiều khách hàng, chủ yếu là cơ quan, doanh nghiệp và người chơi đào lâu năm tìm đến tận vườn để xem cây, đặt thuê”, anh Giang (phường Hạc Thành) cho hay.
tp-10-8903.jpg
tp-9-1010.jpg
tp-11-4268.jpg
Chủ vườn đào cho biết, nhiều năm qua, dòng đào cổ thụ được ưa chuộng bởi thân cây lớn, dáng thế cổ kính, lớp vỏ xù xì phủ rêu phong tự nhiên, hoa nở dày, cánh dày và bền màu, mang vẻ đẹp trầm mặc, sang trọng, phù hợp trưng bày dịp Tết.
tp-04.jpg
Ngoài việc mua, nhiều gia đình, đơn vị lựa chọn hình thức thuê đào chơi Tết rồi hoàn trả sau Rằm tháng Giêng. Hiện giá thuê dao động từ 10 đến gần 50 triệu đồng/gốc, thậm chí có cây còn được thuê với mức giá lên đến 150 triệu đồng, tùy kích thước, thế dáng và độ hiếm. Trong hình, thợ vườn liên tục chỉnh sửa cành, tạo dáng, đảm bảo mỗi gốc đào đều đạt trạng thái đẹp nhất trước thời điểm Tết.
tp-03.jpg
Dù mức giá thuê hay mua những gốc đào cổ thụ không hề thấp nhưng nhiều doanh nhân và người chơi cây cảnh vẫn sẵn sàng chi tiền để sở hữu hoặc thuê một gốc đào cổ thụ. “Khách thuê đào ngày càng nhiều, nhất là những gốc đào cổ thụ, dáng đẹp, thân xù xì, tán rộng. Năm nay tôi dự kiến đưa về khoảng 500 cây để cho thuê. Từ trước ngày 10 tháng Chạp Âm lịch đến nay, tôi đã đưa về hơn 100 gốc và có hàng chục khách đặt cọc”, anh Doãn Văn Minh (SN 1985) cho hay.
tp-01.jpg
tp-4-8713.jpg
tp-5-1682.jpg
Để những gốc đào này nở hoa đúng dịp Tết, quá trình chuẩn bị được thực hiện hết sức công phu. Từ khâu đánh gốc ở vùng cao, vận chuyển, đến ghép mắt, chỉnh tán, tuốt lá, chăm sóc vi sinh... tất cả đều đòi hỏi kỹ thuật cao, kinh nghiệm dày dặn và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.
tp-3-830.jpg
Theo các chủ vườn đào cảnh﻿, do năm nhuận, hoa đào có xu hướng nở sớm. Trong khi đó, thời tiết không thật sự thuận lợi khiến số lượng nụ kém hơn năm trước. Dù vậy, các gốc đào cổ vẫn được nhiều khách săn đón bởi vẻ đẹp sang trọng, phù hợp trưng bày tại không gian lớn.
Phạm Trường
#đào cổ thụ #Thanh Hóa #hoa Tết #thuê đào #gốc đào #hoa xuân #Tết Nguyên đán 2026 #Trang trí Tết Nguyên đán 2026 #hội chợ hoa tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục