Đào ‘khủng’ xuống phố, có gốc giá thuê đến cả trăm triệu đồng

TPO - Những gốc đào có tuổi đời lâu năm, thân xù xì, phủ rêu phong với các thế lạ xuất hiện ở chợ hoa Tết tỉnh Thanh Hóa. Với mức giá bán và cho thuê từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng nhưng những "cụ đào" này vẫn được nhiều người săn đón.