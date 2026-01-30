TPHCM: Chợ hoa ‘Trên bến dưới thuyền’ rộn ràng trở lại dịp Tết Bính Ngọ 2026

TPO - Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ tái hiện sinh động không khí Tết sông nước Nam bộ ở giữa lòng TPHCM, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người trồng hoa, tiểu thương, thúc đẩy du lịch và tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân về.

Ngày 29/1, UBND phường Phú Định (TPHCM) đã có thông tin về việc tổ chức chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, thời gian diễn ra chợ hoa từ ngày 2/2 đến 15/2/2026 (tức từ 15 đến 28 tháng Chạp). Lễ khai mạc sẽ được tổ chức lúc 19h ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp) tại sân khấu chính khu vực đường Nguyễn Văn Của - đường Bình Đông.

Phối cảnh khu vực sân khấu chính và đường dẫn lên cầu kênh ngang số 7 và trang trí trên cầu.

Chợ hoa năm nay có quy mô gần 400 lô kinh doanh với đầy đủ các loại hoa mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai, hoa kiểng, trái cây, rau củ, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Không gian chợ được trang trí bằng các cụm tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền” đặc trưng, vừa phục vụ mua sắm, vừa tạo điểm check-in cho người dân, du khách lưu giữ khoảnh khắc xuân.

Một góc chợ hoa xuân ở bến Bình Đông.

Nổi bật trong đó là cụm tiểu cảnh “Phú Định nghênh xuân” trên tuyến đường Nguyễn Văn Của. Tiểu cảnh tái hiện hình ảnh ghe thuyền chở đầy hoa xuân, linh vật năm Bính Ngọ hướng mũi ra trục đường chính như ra khơi, mang ý nghĩa khởi đầu hanh thông, phát triển, thu hút tài lộc và may mắn. Đây cũng là biểu trưng cho sự gắn kết, phối hợp giữa phường Phú Định (TPHCM) và tỉnh Vĩnh Long trong tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch.

Cụm tiểu cảnh "Phú Định nghênh xuân".

Một không gian mới mẻ khác là “Không gian Gốm Hoa”, nơi kết hợp hài hòa giữa hoa kiểng và các sản phẩm gốm thủ công Vĩnh Long. Những chậu, bình, vật dụng gốm được sắp đặt tinh tế bên hoa xuân, vừa tôn vinh nghề gốm truyền thống, vừa kể câu chuyện về văn hóa sông nước Nam Bộ và mối gắn bó giữa con người với đất đai, thiên nhiên.

Phối cảnh khu vực trưng bày không gian gốm thủ công.

“Ngôi nhà chung Trên bến dưới thuyền” cũng là điểm dừng chân được chờ đợi, quy tụ các sản phẩm OCOP và đặc sản nổi tiếng như tàu hủ ky Mỹ Hòa, bánh tráng Cù Lao Mây, bánh phồng Sơn Đốc, mứt dừa nhiều màu… Không gian này không chỉ phục vụ mua sắm mà còn giúp du khách cảm nhận sự đa dạng văn hóa, ẩm thực của các vùng miền.

Không gian Tết truyền thống được thiết kế với sắc mai vàng, hoa rực rỡ và mô hình linh vật ngựa – biểu tượng năm Bính Ngọ, gửi gắm thông điệp về một năm mới tràn đầy năng lượng, sung túc và phát triển.

Phối cảnh khu vực trang trí cạnh sân khấu chính.

Đặc biệt, khu trải nghiệm gói và nấu bánh tét Trà Cuôn (Vĩnh Long) sẽ mang đến cho du khách cơ hội tự tay làm nên chiếc bánh tét truyền thống – biểu tượng của sum vầy, đoàn tụ và no ấm ngày Tết. Những nghệ nhân lành nghề sẽ trực tiếp hướng dẫn, giúp hoạt động này trở thành trải nghiệm văn hóa sống động.

Phố Ông Đồ được đầu tư công phu với sự góp mặt của các ông đồ trẻ yêu nghệ thuật thư pháp. Dọc đường Bình Đông, mực tàu, giấy đỏ, câu đối xuân sẽ tạo nên không gian đậm chất Tết xưa, nơi người dân “xin chữ”, gửi gắm ước vọng cho năm mới.

Phối cảnh không gian Tết truyền thống.

Bên cạnh đó, chợ hoa còn tổ chức nhiều hội thi như ảnh nghệ thuật “Chợ hoa Trên bến dưới thuyền”, thư pháp chữ Việt “Nét bút mừng xuân”, chim hót “Thanh âm mùa xuân”, trang trí “Nhà hoa”… tạo không khí sôi nổi, khuyến khích sáng tạo và tôn vinh giá trị văn hóa – nghệ thuật.

Khu ẩm thực truyền thống cũng được bố trí hài hòa, giới thiệu các món ăn đặc trưng ngày Tết của nhiều vùng miền, góp phần làm nên không khí xuân ấm áp, gần gũi.