'Hồi sức, cấp cứu' cầu vượt nút giao thông phức tạp cửa ngõ phía Bắc TPHCM

Hương Chi

TPO - Cầu Phú Cường vượt sông Sài Gòn ở khu vực cửa ngõ phía Bắc TPHCM về các tỉnh miền Tây là một trong những điểm giao thông rất phức tạp. Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã phát thông tin cảnh báo về sự mất an toàn của công trình nói trên khi các khe co giãn bị hư hỏng, sụt lún.

Video: Các khe co giãn trên cầu Phú Cường bị hư hỏng, sụt lún đang được sửa chữa
tp-cau-vuot-song-12.jpg
Ngày 29/1, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa các khe co giãn trên cầu Phú Cường.
tp-cau-vuot-song-16.jpg
tp-cau-pc.jpg
Trước đó, các khe co giãn trên cầu bị hư hỏng nặng, sụt lún﻿ gây mất an toàn giao thông. Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM về một số bất cập khi lưu thông qua cầu Phú Cường (phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ).
tp-cau-vuot-song-5.jpg
Theo Sở Xây dựng TPHCM, trạm thu phí cầu Phú Cường được bố trí tương đối gần cầu Phú Cường﻿ khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi xuống dốc cầu hoặc lưu thông với tốc độ thấp để lên cầu.
tp-cau-vuot-song-13.jpg
Khu vực trạm thu phí phía đường Huỳnh Văn Cù﻿ thuộc phường Thủ Dầu Một có điểm mở dải phân cách (giao lộ với đường Nguyễn Văn Cừ) nên có tình trạng các phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ.
tp-cau-vuot-song-15.jpg
tp-cau-vuot-song-9.jpg
Các phương tiện lưu thông từ đường gom﻿ (hướng từ Công viên Bạch Đằng) đến trạm thu phí để quay đầu lên cầu Phú Cường hoặc rẽ trái sang đường Nguyễn Văn Cừ gây xung đột, giao cắt.
tp-cau-vuot-song-8.jpg
Sở Xây dựng TPHCM cho biết hiện trạng giao thông﻿ qua khu vực cầu Phú Cường đang rất phức tạp. Qua đó, đề nghị các địa phương tăng cường xử lý vi phạm trên những tuyến đường kết nối, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng những dự án liên quan kết nối cầu Phú Cường.
tp-cau-vuot-song-6.jpg
tp-cau-vuot-song-3.jpg
Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường khẩn trương sửa chữa ngay các hư hỏng kết cấu công trình﻿ trên cầu Phú Cường, thường xuyên vệ sinh thu gom đất đọng trên mặt cầu và đường vào cầu; không tiếp tục để xảy ra các bất cập về kết cấu công trình cầu gây mất trật tự và an toàn giao thông.
tp-cau-vuot-song-4.jpg
tp-cau-vuot-song-1.jpg
Đường gom hai bên cầu Phú Cường, hướng ra, vào phố đi bộ Bạch Đằng.
tp-cau-vuot-song-2.jpg
Cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn﻿, nối huyện Củ Chi (TPHCM cũ) và TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), nay là xã Bình Mỹ và phường Thủ Dầu Một (TPHCM).
tp-cau-vuot-song-0.jpg
tp-cau-vuot-song-7.jpg
Cầu kết nối Tỉnh lộ 8 (xã Bình Mỹ) với đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một), cửa ngõ phía Bắc TPHCM. Đây là tuyến giao thông kết nối các tỉnh miền Tây.
tp-cau-vuot-song-11.jpg
Khe co giãn trên cầu Phú Cường xuống cấp gây mất an toàn, cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục.
tp-cau-vuot-song-14.jpg
Cầu Phú Cường có chiều dài 446 m, khổ cầu 14 m, tổ chức giao thông 2 chiều, mỗi chiều có 2 làn xe.

Cầu Phú Cường được xây dựng lần đầu vào cuối những năm 1960. Vào tháng 11/2004, cầu được khởi công xây mới. Theo đó, cầu Phú Cường cũ được tháo dỡ và một bến phà tạm được lập ra để kết nối giao thông hai bờ sông Sài Gòn trong thời gian thi công cầu mới. Cầu Phú Cường mới chính thức thông xe vào tháng 7/2007. Vốn đầu tư theo hình thức BOT khoảng 121 tỷ đồng. Trạm thu phí cầu Phú Cường bắt đầu thu phí từ tháng 10/2007, với thời hạn dự kiến ban đầu đến năm 2022. Tuy nhiên, theo các phụ lục hợp đồng và cập nhật, thời gian thu phí hoàn vốn đã được điều chỉnh đến năm 2031.

Hương Chi
#Cầu Phú Cường #giao thông #sửa chữa #sụt lún #TPHCM #giao thông kết nối

