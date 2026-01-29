'Hồi sức, cấp cứu' cầu vượt nút giao thông phức tạp cửa ngõ phía Bắc TPHCM

Cầu Phú Cường được xây dựng lần đầu vào cuối những năm 1960. Vào tháng 11/2004, cầu được khởi công xây mới. Theo đó, cầu Phú Cường cũ được tháo dỡ và một bến phà tạm được lập ra để kết nối giao thông hai bờ sông Sài Gòn trong thời gian thi công cầu mới. Cầu Phú Cường mới chính thức thông xe vào tháng 7/2007. Vốn đầu tư theo hình thức BOT khoảng 121 tỷ đồng. Trạm thu phí cầu Phú Cường bắt đầu thu phí từ tháng 10/2007, với thời hạn dự kiến ban đầu đến năm 2022. Tuy nhiên, theo các phụ lục hợp đồng và cập nhật, thời gian thu phí hoàn vốn đã được điều chỉnh đến năm 2031.