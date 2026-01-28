'Đất vàng' bỏ hoang giữa trung tâm TPHCM thành công viên đông vui dịp Tết

Khu đất số 8 đường Võ Văn Tần thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, có diện tích khoảng 14.400 m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa với bốn mặt tiền Pasteur-Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Dự án có tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2028. Tuy nhiên, trong nhiều năm trước, khu đất này trong tình trạng bỏ trống, quây kín tôn giữa trung tâm thành phố.