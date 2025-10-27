Hội chợ Mùa Thu 2025 – Nơi tinh hoa hội tụ, tương lai thịnh vượng, khởi nguồn

Tối 25/10, trong không khí se lạnh của những ngày đầu thu Hà Nội, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) rực rỡ ánh đèn và sắc màu khi Hội chợ Mùa Thu 2025 chính thức khai mạc.

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình mới – nơi thương mại, văn hóa và sáng tạo cùng hòa nhịp trong không gian hội nhập và thịnh vượng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Thu quy mô quốc gia, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng nhiều bộ, ngành và địa phương trên cả nước. Sự kiện được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tổ chức như một hoạt động trọng điểm trong năm 2025 – năm bản lề của chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững và hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Không gian hội nhập giữa lòng mùa thu Hà Nội

Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025, Hội chợ Mùa Thu trải rộng trên 130.000 m², được chia thành 5 phân khu chủ đề với hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ những gian hàng truyền thống đậm sắc màu làng nghề Việt, đến khu vực triển lãm công nghệ sản xuất xanh, khu ẩm thực đặc trưng vùng miền hay không gian văn hóa sáng tạo của giới trẻ, tất cả tạo nên một “bức tranh mùa thu” đa sắc, nơi thương mại và văn hóa gặp gỡ trong nhịp sống hiện đại.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn lớn của Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều đối tác quốc tế cũng góp mặt, mang đến cơ hội giao thương, đầu tư và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, dự kiến mỗi ngày có khoảng 500.000 lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm – một con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện không chỉ với giới doanh nghiệp mà còn với người dân Thủ đô và du khách cả nước.

Hội tụ tinh hoa – lan tỏa giá trị Việt

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh:

“Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là cầu nối văn hóa – nơi tinh hoa Việt được giới thiệu, lan tỏa và hội nhập. Đây là một phần quan trọng trong chính sách xúc tiến thương mại quốc gia, góp phần hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.”

Tại khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống, hàng nghìn mặt hàng đặc sản vùng miền được giới thiệu: từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến cà phê Tây Nguyên hay nước mắm Phú Quốc. Bên cạnh đó, khu triển lãm văn hóa – du lịch Việt Nam thu hút đông đảo du khách với các màn trình diễn nghệ thuật dân gian, không gian “Check-in mùa thu Hà Nội” và khu trải nghiệm ẩm thực ba miền.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp trẻ, startup công nghệ cũng tạo điểm nhấn mới. Nhiều gian hàng giới thiệu giải pháp số hóa sản xuất, thương mại điện tử xanh hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá sản phẩm nông nghiệp – thể hiện nỗ lực đổi mới của thế hệ doanh nhân Việt trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Cầu nối giao thương – nhịp đập của hội nhập

Ngoài việc là nơi mua sắm và trải nghiệm, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là diễn đàn quan trọng để kết nối doanh nghiệp với thị trường trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội thảo chuyên đề, diễn đàn xúc tiến đầu tư, và chương trình kết nối B2B, B2C được tổ chức, hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới hợp tác thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh.

Theo đại diện Bộ Công Thương, hội chợ năm nay chú trọng các mô hình kinh tế tuần hoàn, tiêu dùng bền vững và thương mại xanh – phù hợp với định hướng “Tăng trưởng xanh – Phát triển bền vững” mà Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy. Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo.

Sắc thu lan tỏa – Thịnh vượng khởi nguồn

Giữa không gian tràn ngập sắc vàng mùa thu, tiếng nhạc, tiếng cười và âm thanh giao thương hòa quyện như một bản giao hưởng sống động. Những gian hàng tỏa hương vị quê hương, những bàn tay siết chặt ký kết hợp tác, hay ánh mắt háo hức của khách tham quan khi khám phá sản phẩm mới – tất cả tạo nên một bức tranh mùa thu đầy sức sống và hy vọng.

Hội chợ Mùa Thu 2025 không đơn thuần là sự kiện thương mại – mà còn là biểu tượng của kết nối con người, văn hóa và khát vọng thịnh vượng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập số. Từ những giá trị truyền thống được tôn vinh, đến tinh thần sáng tạo và đổi mới lan tỏa, hội chợ mở ra hành trình mới – nơi sắc thu không chỉ gọi tên Hà Nội, mà còn gọi tên khát vọng phát triển bền vững của cả đất nước.

Từ mùa hội đến mùa thịnh vượng

Khi ánh đèn rực sáng trên mặt hồ Đông Anh phản chiếu hình ảnh những gian hàng lung linh, Hội chợ Mùa Thu 2025 trở thành điểm hẹn của niềm tin và khởi đầu. Niềm tin vào sức mạnh nội lực của doanh nghiệp Việt, vào bản sắc văn hóa Việt được giữ gìn giữa dòng chảy toàn cầu, và vào tương lai nơi thương mại không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn nuôi dưỡng con người và cộng đồng.

Mùa thu năm nay, giữa tiết trời dịu mát, Hội chợ Mùa Thu 2025 đã mang đến cơ hội giao thương, còn gửi gắm thông điệp đẹp đẽ: “Kết nối để cùng phát triển – hội nhập để cùng thịnh vượng.”

Từ sắc thu vàng óng đến nhịp sống hiện đại, từ bàn tay người thợ thủ công đến công nghệ 4.0, tất cả cùng hòa quyện, viết nên một hành trình mới – hành trình của kết nối, sáng tạo và niềm tin Việt Nam vươn xa.