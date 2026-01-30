'Soi' thời tiết TPHCM và Nam bộ những ngày giáp Tết

TPO - Trong những ngày giáp Tết, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, ít mưa, sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 21-24 độ C.

Sáng 30/1, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực tiếp tục có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất buổi trưa vào khoảng 30-33 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong khoảng 48 giờ tới, không khí lạnh (áp cao lạnh lục địa) đang di chuyển xuống phía nam, từ ngày 31/1 tăng cường xuống các khu vực phía bắc nước ta.

TPHCM nằm ở rìa phía Tây Nam của hệ thống áp cao lạnh trên. Trong khi đó, trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Nam Bộ và nam Trung Bộ hoạt động mạnh. Do đó, thời tiết nhìn chung ít biến đổi.

Trong những ngày giáp Tết, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, ít mưa, sáng sớm trời se lạnh. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Khoảng 10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán sâu xuống phía nam, từ ngày 4/2 hoạt động suy yếu dần, đến ngày 7/2 tăng cường mạnh trở lại phía bắc nước ta. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ từ ngày 1-4/2 và từ ngày 8/2 trở đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Bắc và Trung Trung Bộ hoạt động ổn định.

Từ những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ, một phần Tây Nam bộ từ nay đến ngày 8/2 chủ yếu duy trì hình thái trời nắng, mây thay đổi, xác suất mưa thấp.

Tại TPHCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, cao nhất khoảng 31-33 độ C. Trạng thái thời tiết chủ đạo là nắng gián đoạn, có mây, hầu như không ghi nhận mưa đáng kể.

Các khu vực lân cận như Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có nền nhiệt tương đương, ban ngày nắng nhẹ, ban đêm và sáng sớm trời mát. Riêng khu vực ven biển và Côn Đảo, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ C, gió Đông Bắc hoạt động mức nhẹ đến trung bình.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân lưu ý thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.