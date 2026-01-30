Phường ở TPHCM ra mắt kênh tương tác với người dân qua TikTok, YouTube

TPO - Các kênh thông tin mới này góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo cầu nối gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và nhân dân.

Sáng 30/1, Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM tổ chức lễ ra mắt các kênh thông tin, tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền, tăng cường tương tác giữa Đảng bộ chính quyền với nhân dân là yêu cầu cấp thiết. Việc ra mắt các kênh tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok nhằm đáp ứng xu hướng truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Với chủ đề “Tân Định - Sức sống mới”, thông qua các kênh thông tin này, phường Tân Định hướng tới việc truyền tải kịp thời, sinh động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; phản ánh đời sống văn hóa, xã hội, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt - việc tốt trên địa bàn.

Đồng thời, đây cũng là kênh để tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo cầu nối gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và nhân dân, nhất là với lực lượng đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân trẻ - những đối tượng sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin hiện đại.

Lãnh đạo TPHCM và phường Tân Định thực hiện nghi thức ra mắt kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok của phường Tân Định. Ảnh: Ngô Tùng

Kênh YouTube và TikTok phường Tân Định được xây dựng với 6 chuyên mục định kỳ, bao gồm: “Nhịp sống Tân Định”, “Chung một tấm lòng”, “Du lịch Tân Định”, “Dân vận khéo”, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Thông qua các nền tảng này, phường Tân Định kỳ vọng tạo ra một kênh thông tin hai chiều, minh bạch, hiện đại, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ trên không gian mạng.

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định đã tổng kết và trao giải Hội thi tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Với chủ đề “Ngày hội dân chủ”, hội thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức khô khan mà đã được “mềm hóa” thông qua các hình thức đa dạng.

Lãnh đạo phường Tân Định trao thưởng cho các đội thi đạt thành tích cao.

Hội thi đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng ngay từ vòng 1 (trực tuyến) với hơn 5.300 lượt dự thi. Ban Tổ chức đã tuyển chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất, chia thành 6 đội tranh tài trực tiếp tại vòng 2. Thông qua các hình thức sáng tạo đa dạng như tiểu phẩm, hò, vè, sáng tác ca khúc, các đội thi đã biến những quy định khô khan của Luật Bầu cử trở nên gần gũi, dễ hiểu và sinh động.

Tôn vinh những người truyền lửa

Cùng ngày (30/1), Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3/2/2026.

Trong đợt trao tặng này, Đảng bộ phường Tân Định có 26 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và địa phương.

Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên cao tuổi đảng. Ảnh: Ngô Tùng

Trong giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh bày tỏ mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu Đảng dịp này tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu; bằng kinh nghiệm quý báu và nhiệt huyết cách mạng, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, là “người truyền lửa” cho thế hệ đảng viên trẻ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Đảng ủy phường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng địa phương và thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, phát triển, nghĩa tình.