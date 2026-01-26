Lên lịch vi vu Chợ hoa Xuân Trên bến dưới thuyền 2026 với các hoạt động hấp dẫn

HHTO - Không chỉ là tọa độ mua sắm hoa kiểng nức tiếng, Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 tại Bến Bình Đông (Quận 8 cũ, TP.HCM) còn trở lại với hàng loạt hoạt động nghệ thuật xịn xò.

Chợ hoa Bến Bình Đông từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM. Theo kế hoạch do UBND TP.HCM ban hành, Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 15/2 (nhằm ngày 15 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp UBND phường Phú Định thực hiện.

Đặc biệt, không gian "Đường hoa nghĩa tình" tại khu vực nhà cổ trên tuyến Bình Đông sẽ được tổ chức từ ngày 12/2 đến hết ngày 19/2 (từ 25 tháng Chạp đến Mùng 3 Tết Nguyên đán 2026), chào đón người dân và du khách đến tham quan, vui chơi trong những ngày đầu năm mới.

Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 15/2. (Ảnh: chongaynangdep)

Không gian chợ hoa Bến Bình Đông năm 2025. (Nguồn: @trantien.021999)

Không gian chợ hoa năm nay sẽ tập trung trên tuyến đường Bình Đông (Quận 8 cũ, TP.HCM). Ngoài là điểm tập kết quen thuộc của ghe thuyền chở hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lên thành phố, chợ hoa Bến Bình Đông còn chinh phục nhiều du khách bằng các chương trình ca nhạc "trên bến dưới thuyền" được dàn dựng công phu và mãn nhãn. Bên cạnh đó, khung cảnh giống hệt một "thảm hoa" khổng lồ rực rỡ màu sắc trải dọc theo tuyến đường cũng tạo nên sức hút khó cưỡng, khiến nơi đây thành điểm check-in viral mỗi mùa cận Tết.

Đáng chú ý, vào tối 12/2 tại khu vực đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông sẽ diễn ra lễ khai mạc. Chương trình được truyền hình trực tiếp và “hội tụ” nhiều nội dung hấp dẫn như biểu diễn lân sư - rồng, nghi thức đánh trống khai hội, phát biểu khai mạc và chương trình nghệ thuật tổng hợp Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Đêm khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm 2025. (Nguồn: @lacasaigon)

Tiếp nối đêm khai mạc, các đêm 13, 14 và 15/2, khu vực này sẽ là không gian của các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Tâm điểm thu hút chính là hoạt động đờn ca tài tử trên ghe bầu được tổ chức dọc kênh Tàu Hủ, tạo khung cảnh thưởng lãm văn hóa truyền thống gắn với sông nước và tái hiện không gian văn hóa "trên bến dưới thuyền" đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Ngoài ra, chợ hoa năm nay được đầu tư với hàng loạt tiểu cảnh, cổng chào kết hợp cùng hệ thống ánh sáng với các chủ đề như "Sắc Xuân bến nước", "Góc Tết xưa - Bến Bình Đông hoài niệm", không gian "Trên bến dưới thuyền", cùng cụm tiểu cảnh đường hoa xuân và "Đường hoa nghĩa tình".

Chợ hoa Bến Bình Đông là một trong những địa điểm check-in, chụp ảnh Tết được nhiều netizen "săn đón". (Ảnh: quynhanhshyn_)

Không chỉ tổ chức khu gian hàng hoa, cây kiểng, sản phẩm đặc trưng vùng miền, chợ hoa Xuân còn có cả khu trải nghiệm gói và nấu bánh tét, phố ông đồ, góc ký họa lễ hội, phố ẩm thực. Để góp phần lan tỏa không khí Tết, nhiều hội thi như ảnh nghệ thuật, thư pháp chữ Việt hay trang trí nhà hoa cũng được triển khai.

Về lịch trình, khung giờ 7h - 9h sáng hoặc 14h - 16h chiều là '"chân ái" để săn ảnh đẹp, còn sau 19h sẽ dành cho team thích không khí lễ hội náo nhiệt. Để chuyến du xuân trọn vẹn, các netizen cần lưu ý quy định lưu thông một chiều tại Bến Bình Đông. Còn chần chờ gì mà không lên lịch rủ ngay hội cạ cứng đến check-in và tận hưởng không khí Tết Bính Ngọ ngay thôi nào!