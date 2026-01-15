Cư dân Threads lan truyền danh sách quán ngon Việt Nam, giới "sành ăn" kiểm chứng

Nếu là một người hay lân la phố phường để tìm những món ăn ngon, thì chắc chắn bạn sẽ thích thú với danh sách những món ăn ngon Việt Nam được tổng hợp bởi một bạn trẻ "giấu mặt". Danh sách Google Sheets được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đang khiến cư dân mạng phấn khích khi liệt kê những hàng quán chất lượng một cách chi tiết tại TP.HCM.

Danh sách quán ăn ngon Việt Nam được chia sẻ rầm rộ.

Danh sách này được phân chia kỹ càng thành nhiều hạng mục, từ tên quán, địa chỉ, đến giờ mở cửa, loại hình món ăn. Ngoài ra, danh sách còn có phần ghi chú những điểm đặc biệt của quán, ví dụ như mau hết món ăn, nằm sâu trong hẻm, chỉ mở cửa vào những ngày cố định nào đó...

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành lời khen ngợi và cảm ơn cho bạn trẻ đã tổng hợp danh sách hàng quán ăn ngon tại TP.HCM này. Ngoài ra, người đăng bài còn chia sẻ danh sách tương tự tại Hà Nội, và hứa hẹn sớm có ở các tỉnh thành khác và cả các loại hình khác (như trà chiều, ăn vặt, nghỉ dưỡng...).

Một số người còn đóng góp những quán mới.

Chưa kể, nhiều bạn trẻ khác còn chủ động đóng góp sức mình để "xây dựng" danh sách chỉn chu, hoành tráng hơn, như đóng góp những quán ăn ngon khác không có trong danh sách, cập nhật tình hình một số quán ăn đã đóng cửa, hoặc cam đoan sẽ sớm trình làng một phiên bản web để dễ tra cứu hơn.

Một bạn trẻ mong muốn xây dựng file thành một trang web hoàn chỉnh.

Thực chất, việc chia sẻ danh sách quán ăn ngon không phải điều mới lạ trên mạng xã hội. Nhiều "foodaholic" đã đăng tải danh sách lưu trữ của bản thân qua Google Maps hay Apple Maps để cộng đồng mạng tham khảo, không chỉ gói gọn trong Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà những đề xuất ẩm thực này được thống kê chi li, rõ ràng thông qua Google Sheets thế này, giúp cho việc theo dõi, đánh dấu các hàng quán dễ dàng hơn rất nhiều.