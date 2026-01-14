Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chưa hết "lụy" Hồ Gươm với "Tụ hội Sáng tạo", đây là triển lãm bạn không nên bỏ lỡ

Thùy Linh (tổng hợp)

HHTO - "Tụ hội Sáng tạo" là chương trình được tổ chức để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Diễn ra trong 2 ngày cuối tuần qua nhưng dư âm vẫn còn, sự kiện được đánh giá cao với hàng chục gian hàng trải nghiệm, bày bán sản phẩm độc đáo gây sốt mạng xã hội

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Nắm lấy cơ hội vàng, giới trẻ nhanh chóng chứng minh tài năng qua nhiều sản phẩm sáng tạo độc đáo như mô hình đồ chơi, tò he, cờ Tố Nữ... vừa ngộ nghĩnh, vừa mang hồn dân tộc.

z7425139172577-088097e3ef7216dadc24b690990ae19d.jpg
z7425139209813-cc77cba7c736cb2f630156c2580dc787.jpg
Ngựa sắt và cá bống trở thành mũ đội đầu đáng yêu của Baby Gióng, Baby Tấm (Ảnh: Threads: @puntungtang)
z7425165561287-f1517f5c7fbabcd10b11934a3090a34a.jpg
z7425165565976-d4d0878a9a3bb86b0ddd52d660929ac1.jpg
Ảnh: Threads: @manh.meo_
z7425165573726-e7fe2ad4fc132df8bdc508a9b8bc1bf3.jpg
z7425165574381-c7227850da91110cb686f29cbfe6ea86.jpg
Những mô hình tò he ngộ nghĩnh, sáng tạo. - Ảnh: Threads: manh.meo_
hht-z7423434345690-34c243cd4a3723b9c2f5c6a875a294cf.jpg

Đến gần hơn với hơi thở thời đại, Gen Z được trải nghiệm học cách vấn khăn trong workshop “Vành Khăn Nếp Tóc” hay thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật “Cậu Ấm Cô Chiêu”... Các gian hàng trải dọc hồ Gươm còn có sự góp mặt của nhiều đơn vị tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo như vẽ tranh, tô tưởng, làm tranh mosaic, tranh gạo... dành cho các bạn nhỏ.

Đây cũng là dịp sinh viên của hàng loạt trường đại học đào tạo mỹ thuật như Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội...)... trưng bày, mở bán những thiết kế của mình. Khu kí họa trên thiệp, postcard... cũng đắt hàng.

z7425183452893-cafda50a521cf716444ef2d2cdea7417.jpg
Ảnh: Threads: @manh.meo_
z7425218711885-8aeb85be358af4764f0db03d38b02643.jpg
Các bức kí hoạ nhanh chóng viral trên nền tảng Threads. Ảnh: @nhathttn
612613953-1176225984676001-270539689680101979-n.jpg
Xiếc Đông Hồ "độc lạ Hà Nội" nhận về "bão haha". (Ảnh: Page Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội)

Giới trẻ không giấu được sự mê đắm với "Tụ hội Sáng tạo", thậm chí không ít người bày tỏ tiếc nuối vì sự kiện chỉ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần (10 - 11/1) nên đã bỏ lỡ. "Tôi lướt thấy mấy gian hàng hay ho là lúc 15h chiều ngày cuối rồi, không ra kịp nữa", "Có thể kéo dài hơn được không, ngắm chưa có đã"...

Tuy nhiên, đây chỉ là sự kiện mở đầu, những năm trước, sự kiện chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đều tạo nên cơn sốt lớn suốt thời gian dài. Giới trẻ không khỏi ngóng chờ những tiền sự kiện tương tự "Tụ hội Sáng tạo" trước thềm tháng 11.

Trong khuôn khổ chương trình "Tụ hội Sáng tạo" vừa qua, không gian 47 Hàng Dầu được tổ chức như một điểm trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật cộng đồng. Nếu còn "lụy", bạn có thể ghé đến triển lãm "Kết nối Hà Nội" vừa mở cửa tại đây, dự kiến kết thúc vào ngày 28/2/2026.

Video: Fanpage Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

Đây là triển lãm tranh miễn phí, giới thiệu hơn 40 tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều loại hình như hội họa, nhiếp ảnh, đồ họa in ấn, sắp đặt và điêu khắc của Hanoi Art ConnectingAsian Art Link. "Kết nối Hà Nội" cũng là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động của Hanoi Art Connecting trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

z7425820680094-9cdef86e8749c9583eb9f4a634da1af1.jpg
Thùy Linh (tổng hợp)
#Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội #tụ hội sáng tạo #triển lãm Hà Nội

