3 món đồ nội thất không nên tiếc tiền nếu muốn căn phòng trông sang trọng hơn

Ái Ái
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sự chú ý đến từng chi tiết là điều tạo nên một căn phòng tiện nghi thực sự. Việc chăm chút kỹ lưỡng và biết đầu tư đúng chỗ sẽ tạo nên sự khác biệt và nâng tầm, mang đến cho bạn một không gian sống không chỉ chất lượng mà còn đẹp mắt.

Thảm

best-wall-decor-ideas.jpg

Thảm là một trong những món đồ nội thất rất nên đầu tư. Nó rất tiện dụng và có khả năng biến đổi không gian và cách âm tuyệt vời (đối với tầng dưới), mang lại sự ấm cúng và thoải mái cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, bạn cần nắm rõ quy tắc chọn thảm, tránh mua thảm quá nhỏ, không cân xứng với căn phòng và những món đồ nội thất khác, phá hỏng không gian và cảm xúc của bạn.

best-wall-decor-ideas.jpg

Thảm lớn gần như phủ hết sàn sẽ tạo điểm nhấn màu sắc và kết cấu, đồng thời cho phép bạn dễ dàng thay đổi không khí của căn phòng mà không cần đầu tư quá nhiều.

Rèm cửa

custom-window-drapery.jpg

Rèm cửa được chọn đúng cách sẽ giúp thống nhất và hoàn thiện căn phòng, vì chúng sẽ biến đổi không gian và giúp căn phòng bớt trống trải. Các nhà thiết kế nội thất khuyên bạn nên đặc biệt chú ý đến điều này: Chiều rộng của rèm nên lớn hơn chiều rộng cửa sổ gấp đôi, hoặc gấp 2,5 lần, để tạo nên những nếp gấp đẹp mắt.

Rèm cửa trông đẹp hoàn hảo khi treo cao hơn cửa sổ ít nhất 10 đến 12 cm, tùy thuộc vào khoảng cách từ rèm đến trần nhà.

1.png

Ngoài ra, rèm cửa có khoen sẽ khiến ngôi nhà trông ít được đầu tư và kém sang trọng. Kiểu rèm này tạo cảm giác giống như phòng ký túc xá hoặc nhà kiểu cũ. Khi chọn rèm cửa, nên tập trung vào các mẫu có móc ẩn hoặc thiết kế giấu sau vách tường.

Bộ drap giường và gối

4.png

Thiết kế phòng ngủ đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào chiếc giường và drap giường. Chúng thực sự đóng một vai trò quan trọng trong nội thất phòng ngủ, lý tưởng và sang trọng nhất là drap giường màu trắng và xám đơn sắc, chất liệu lụa hoặc vải tự nhiên. Đây là một lựa chọn an toàn cho vì nó trông tuyệt vời với nhiều phong cách và giải pháp thiết kế khác nhau.

windowoverbedinspiration7.jpg

Ngoài ra, cách sắp xếp gối cũng có thể giúp chiếc giường và phòng ngủ của bạn trông đẹp mắt hơn. Hãy bắt chước các khách sạn năm sao, đặt gối vuông ở đầu giường và hai gối hình chữ nhật ở phía trước, chăn/ mền phải được gấp gọn và phủ lên các cạnh giường, chiếc giường sẽ trông sang trọng và hoàn hảo hơn.

Ái Ái
#Nội thất sang trọng #Chọn thảm và rèm cửa #Thiết kế phòng ngủ đẹp #Đầu tư nội thất #Trang trí không gian sống

