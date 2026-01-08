Trải nghiệm cuộc sống "chanh sả" khi tham quan biệt thự phim Crazy Rich Asians

Từ ngày đầu năm 2026, căn biệt thự nổi tiếng trong bộ phim Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) đã chính thức mở cửa đón công chúng tham quan, mang đến cơ hội hiếm có để du khách bước chân vào không gian xa hoa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Căn biệt thự trong phim Crazy Rich Asians chính thức mở cửa đón khách.

Trong bộ phim lãng mạn hài Crazy Rich Asians công chiếu gần 8 năm trước, biệt thự này chính là nơi ở của gia đình Young. Đây cũng là nơi Rachel Chu lần đầu gặp gỡ gia đình bạn trai Nick Young trong bữa tiệc đêm ngắm hoa quỳnh nở. Dù nhiều cảnh quay diễn ra tại Singapore nhưng thực chất biệt thự siêu sang này nằm ở Malaysia. Cụ thể, nơi đây được gọi là Seri Negara, một phần của khu bất động sản Carcosa Seri Negara gồm hai biệt thự đồ sộ mang kiến trúc Pháp cổ kính, được công nhận là di sản quốc gia và nằm bên bờ hồ vườn bách thảo Perdana, thuộc thủ đô Kuala Lumpur.

Biệt thự được xây dựng năm 1898, với mục đích ban đầu là để làm nhà khách cho các quan chức và thống đốc đến thăm. Khu bất động sản này từng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, sau đó được trưng dụng làm khách sạn sang trọng từ cuối những năm 1980 đến giữa 2010 rồi được chuyển đổi thành không gian văn hóa, mở cửa cho công chúng tham quan và trải nghiệm.

Hình ảnh căn biệt thự từ lúc xưa.

Du khách đến Seri Negara có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị, và đặc biệt vé vào cửa hoàn toàn miễn phí. Du khách có thể dạo quanh chiêm ngưỡng kiến trúc trang nghiêm với mặt tiền trắng tinh khôi, phần hiên nhà rộng lớn và trần nhà cao vút, đồng thời chụp ảnh "sống ảo" như đang tái hiện những cảnh phim lãng mạn của Rachel và Nick trong Crazy Rich Asians.

Căn biệt thự hiện tại.

Điểm nhấn của chuyến thưởng lãm còn nằm ở những hiện vật, tác phẩm nghệ thuật được bố trí khắp khuôn viên biệt thự. Đặc biệt, du khách còn có dịp dùng bữa, chọn lựa giữa nhiều loại món ăn từ bánh Semuka, các món ăn đặc trưng của Malaysia như Nasi Lemak, Curry Mee hay Wantan Mee đến món Tây như cá và khoai tây chiên kiểu Anh như một cách hóa thân thành "con nhà tài phiệt" đúng chất gia đình Young trong phim.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, ăn uống dành cho khách tham quan.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản lịch sử sâu sắc và sức hút văn hóa đại chúng từ tác phẩm điện ảnh Crazy Rich Asians, Seri Negara là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé Kuala Lumpur, Malaysia trong năm 2026 và tương lai gần. Tuy không tốn chi phí vào cổng nhưng du khách vẫn cần đăng ký, đặt chỗ trước mới có thể vào tham quan và trải nghiệm cuộc sống nhà Young.