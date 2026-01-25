Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Không phải phở hay bún bò, đây là món ăn được bình chọn ngon nhất Việt Nam

Dương Kiều

HHTO - Bánh mì heo quay được trang đánh giá ẩm thực hàng đầu Taste Atlas chọn là món ăn ngon nhất Việt Nam, vượt qua các món phổ biến toàn cầu như phở hay bún bò.

Vừa qua, trang đánh giá ẩm thực hàng đầu Taste Atlas đã công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất Việt Nam, được cập nhật đến ngày 23/1/2026. Bất ngờ thay, bánh mì heo quay đã vươn lên vị trí số 1, vượt qua nhiều "đối thủ" như phở hay bún bò. Với điểm đánh giá trung bình 4,5/5 dựa trên hàng nghìn lượt đánh giá từ thực khách và chuyên gia, món ăn đường phố quen thuộc này lần đầu được vinh danh ở vị trí cao nhất.

banh-mi-heo-quay-1.jpg
Bánh mì heo quay đứng hạng 1 trong danh sách món ăn Việt Nam ngon nhất. Nguồn: Taste Atlas

Top 10 món ăn ngon nhất Việt Nam (theo Taste Atlas cập nhật đến 23/1/2026)

1. Bánh mì heo quay

2. Bún bò Nam Bộ

3. Phở bò

4. Mì Quảng

5. Nước chấm

6. Bún chả

7. Bò kho

8. Bún bò Huế

9. Rau muống xào tỏi

10. Bò lúc lắc

TasteAtlas mô tả bánh mì heo quay là một biến tấu truyền thống của bánh mì kẹp, với nguyên liệu chính là thịt ba chỉ heo quay giòn. Miếng thịt được ướp muối dày và các loại gia vị, nướng chín để tạo lớp da giòn tan bên ngoài, còn thịt bên trong mềm mọng nước. Thịt được thái lát mỏng, kẹp vào ổ bánh mì nướng giòn mới ra lò. Nhân bánh được thêm sốt mayonaise, dưa chua, dưa leo, rau mùi và hành lá, và có thể thêm ớt cắt lát nếu thực khách thích ăn cay.

Một số phiên bản còn phết thêm pate gan lên mặt bánh trước khi xếp thịt, tạo độ béo ngậy đậm đà hơn. Đây là một trong những loại bánh mì phổ biến nhất tại Việt Nam, dễ dàng tìm thấy ở các xe đẩy, quán vỉa hè hay tiệm bánh mì đường phố.

banh-mi-heo-quay-3.jpg
Bánh mì heo quay ghi điểm bởi phần da heo giòn, thịt mỡ mọng nước và rau kèm đa dạng.

Sự kết hợp giữa lớp vỏ bánh giòn rụm, da heo giòn tan, thịt mỡ mềm thơm và lớp rau củ tươi mát của bánh mì heo quay đã chinh phục vị giác thực khách toàn cầu. Taste Atlas nhấn mạnh rằng so với các loại bánh mì kẹp thịt nguội thông thường, bánh mì heo quay mang đến trải nghiệm đa dạng hơn nhờ lớp da giòn đặc trưng, cân bằng hài hòa với phần rau củ và sốt ăn kèm.

banh-mi-heo-quay-2.jpg
Bánh mì heo quay có mức giá phải chăng, nằm trong thực đơn bữa sáng của học sinh sinh viên hay dân công sở bận rộn.

Tại Việt Nam, bánh mì heo quay là món ăn đường phố bình dân, dễ tiếp cận và còn là văn hóa ăn sáng nhanh gọn của dân công sở hoặc học sinh sinh viên. Giá thành món này dao động tùy khu vực và chất lượng, thường từ khoảng 20.000 - 50.000 đồng một ổ. Thông thường, tùy theo mức heo quay được thêm vào bánh to hay nhỏ thì mức giá sẽ thay đổi khác nhau, nhưng phần lớn vẫn giữ mức giá phải chăng đúng chất "dân dã phố phường".

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#Bánh mì heo quay #món ăn Việt Nam #ẩm thực Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục