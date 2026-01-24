Không chỉ có hoa đào - săn mây, Tà Xùa "đốn tim" giới trẻ với milky way

HHTO - Tà Xùa không chỉ mang nét đẹp lãng mạn, nhẹ nhàng mà thời gian gần đây còn “khuấy đảo” cộng đồng du lịch Việt với sự xuất hiện của hình ảnh milky way (dải ngân hà), khiến nhiều bạn trẻ đua nhau ghé trải nghiệm.

Được mệnh là "thiên đường mây" đẹp nhất nhì vùng núi phía Bắc tại Việt Nam, Tà Xùa nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải trầm trồ. Thời gian gần đây, địa danh này còn thu hút thêm sự quan tâm của đông đảo du khách nhờ trải nghiệm săn milky way (dải ngân hà) đầy ấn tượng.

Ảnh: Hoàng Duy.

Các mùa đều có thể "săn milky way" ở Tà Xùa, điều kiện tiên quyết là thời tiết. Nhiều bạn trẻ "đu trend" thành công chia sẻ kinh nghiệm cá nhân rằng những đêm không trăng hoặc trăng khuyết, thường rơi vào thời điểm trước hoặc sau ngày rằm âm lịch, khi bầu trời quang đãng và ít mây là thời điểm dễ ngắm milky way nhất.

Ảnh: Diệu Lynh

Bạn cũng nên ưu tiên lựa chọn những khu vực ít chịu ảnh hưởng từ ánh sáng nhân tạo và phải chấp nhận thức khuya trong khung 23h đêm đến 2h sáng. Khi các điều kiện này hội tụ, dải ngân hà hiện lên rõ nét hơn, mang đến một khung cảnh hiếm có.

Không chỉ có milky way, tại đỉnh Tà Xua, du khách cũng được "dịp" ngắm trọn bầu trời đầy sao lấp lánh. Ảnh: người trẻ sống chill (hungpvan).

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tối sẫm được điểm xuyết bởi hàng vạn vì sao cùng những vệt sáng lung linh, khiến không gian trở nên ảo mộng. Đó là trải nghiệm đặc biệt mà ai cũng nên thử ít nhất một lần trong đời, nhất là các bạn trẻ trưởng thành ở thành phố hiếm khi được thấy khoảnh khắc chìm trong sao trời dày đặc.

Ngoài ra, "sống lưng khủng long" cũng là địa điểm được giới trẻ săn đón khi đến Tà Xùa. Vào những ngày thời tiết đẹp, mây có thể phủ kín từ sáng sớm, lững lờ trôi đến tận trưa vẫn chưa tan.

Video: @lamdidau.

Đứng trên sống lưng khủng long, du khách vừa được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, thềm ruộng bậc thang uốn lượn vừa được thả lỏng tâm hồn, tìm về sự thư giãn và chữa lành giữa thiên nhiên bao la. Tuy nhiên, tuyến đường di chuyển trên “sống lưng khủng long” vẫn còn khá hoang sơ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi du khách phải hết sức cẩn trọng trong hành trình khám phá.

Với hội không muốn quá mạo hiểm đổ đèo từ tờ mờ sáng, "săn mây" ở Tà Xùa hoàn toàn dễ dàng ở trung tâm thị trấn hoặc thuê các homestay ở khu vực xa trung tâm, trên đồi cao với view mở mắt ra là biển mây.