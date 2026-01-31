Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non có in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

kiem-tra.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trong container.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/1, tổ liên ngành Phòng An ninh kinh tế – Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Công an xã Thanh Trì kiểm tra 3 xe container đang tập kết tại bãi xe đường Vũ Lăng (xã Thanh Trì).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, nghi nhập lậu gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

Bước đầu xác định tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 1 tỷ đồng.

trung-ga.jpg
Trứng gà non thu giữ.

Quá trình làm việc, chủ số hàng trên là ông H.V.C (SN 1962, thường trú tại phường Phước Long, TP HCM) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.

Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Kiểm tra hàng hóa nhập lậu #An toàn thực phẩm dịp Tết #Thu giữ sụn gà và trứng non #Pháp luật về nguồn gốc thực phẩm #Phòng chống hàng giả hàng nhái #Chống buôn lậu thực phẩm #Đấu tranh vi phạm an toàn thực phẩm #Xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc #Vai trò lực lượng chức năng Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục