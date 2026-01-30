Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố đối tượng Nguyễn Đình Thắng về tội 'Khủng bố'

Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự “khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (SN 9/3/1958 tại TP Hồ Chí Minh; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc Kinh; nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật.

Link gốc: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-bat-bi-can-de-tam-giam-doi-tuong-nguyen-dinh-thang-ve-toi-khung-bo-i795727

Công an Nhân dân
#Nguyễn Đình Thắng #khủng bố #Đắk Lắk #xử lý tội phạm #điều tra #vụ án #Viện kiểm sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục