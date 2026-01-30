Nhập sữa tắm cho thú cưng giả nhãn hiệu nổi tiếng rồi bán trên Shopee

TPO - Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc 38.818 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu “SOS” rồi phân phối cho nhiều cá nhân tại một số địa phương thông qua hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp và bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Thế Hiệp (SN 1994, trú tại Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Enoug Việt Nam và Công ty TNHH Petland Việt Nam để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, với giá trị hàng hóa vi phạm xác định trên 2 tỷ đồng, theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025, Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc 38.818 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu “SOS”. Đây là nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ cho chủ sở hữu khác.

Lương Thế Hiệp tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi đưa về Việt Nam, số hàng giả mạo nhãn hiệu trên được Lương Thế Hiệp phân phối cho nhiều cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương khác thông qua hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp và bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Lương Thế Hiệp đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.

Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu “SOS”.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ mua hàng tại các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, nhà phân phối và các trang thương mại điện tử uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tránh mua hàng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.