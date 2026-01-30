Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bị bắt sau 36 năm trốn khỏi trại giam

An Yên
TPO - Sau khi chấp hành án được 8 tháng tù, Nguyễn Văn Hùng trốn khỏi trại giam về thăm vợ con rồi đưa gia đình từ Khánh Hòa vào Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP.HCM sinh sống và thay tên đổi họ để che giấu lai lịch.

Sáng 30/1, các trinh sát Trại giam A2 (Cục C10, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Thành (TP.HCM) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) theo lệnh truy nã của Trại giam A2 hơn 36 năm trước.

Thời điểm bị bắt, Hùng đã thay tên đổi họ, làm CCCD mới và sinh sống tại ấp Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Hùng (bìa phải)

Theo hồ sơ truy nã, trước đó vào năm 1989, Hùng cùng một người tên Bé đã có hành vi trộm cắp tài sản, sau đó bị TAND TP Nha Trang (cũ) kết án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành án tại Trại giam A2.

Đến tháng 5/1990, trong quá trình tham gia lao động thu hoạch mía, Hùng đã bỏ trốn khỏi trại giam và bị truy nã.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Hùng đưa vợ con vào Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sinh sống và thay tên đổi họ với CCCD mang tên Nguyễn Hoàng Minh.

Quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Trại giam A2 xác định Hùng đang lẩn trốn tại xã Nghĩa Thành nên phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận lý do bỏ trốn khỏi trại giam hơn 36 năm về trước vì nhớ vợ con vì thời điểm này vợ Hùng vừa mới sinh con.

Sau khi trốn trại, Hùng đi bộ ra quốc lộ 1 rồi đón xe khách về nhà tại TP Nha Trang (cũ).

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao và tiến hành di lý Nguyễn Văn Hùng về Trại giam A2 để tiếp tục xử lý theo quy định.

An Yên
