‘Tổng tài’ chỉ đạo đàn em 'mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát'?

TPO - Trái với lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên liên tục phản bác cáo trạng quy kết anh ta chỉ đạo đánh con trai chủ quán cà phê ngã lăn xuống sàn. Hội đồng xét xử buộc phải công bố lời khai của Vũ thể hiện rằng anh ta nhận chỉ đạo Thiên "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát" nên mới vào đánh người.

Nhận chỉ đạo đánh người

Sáng 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3, Hà Nội, tái mở lại phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Hội đồng xét xử thông báo trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không nhận tội còn bị cáo Long Vũ thành khẩn khai báo.

Hôm nay, bị cáo Thiên được cách ly để bị cáo Nguyễn Long Vũ trả lời trước. Vũ trình bày, khoảng 14h ngày 17/9/2025, anh cùng Thiên đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) uống nước. Tại đây, anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, nhân viên, cũng là con chủ quán) nhắc nhở nhóm Thiên về việc quán không cho hút thuốc. Sau đó, Thiên chỉ đạo Vũ ra đánh Đ.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên.

Vũ khai thêm, thời điểm đó theo Thiên để học lớp kinh doanh do Thiên dạy, hai bên vì thế có quan hệ “thầy, trò”.

Bị cáo Vũ cũng thừa nhận việc chủ quán nhắc nhở nhóm không được hút thuốc là đúng, nhưng khi bị nhắc nhở Thiên lại tỏ ra bức xúc.

"Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát", Vũ nhắc lại lời chỉ đạo của Thiên tại quán. Từ chỉ đạo này, Vũ đi vào khu vực quầy nhân viên, tát, đấm anh Đ. ngã xuống sàn. Khi nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ dừng tay và quay lại ngồi uống nước. Khoảng 15 phút sau cả nhóm ra về.

Chủ tọa hỏi “nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo có vào đánh anh Đ. không?" Bị cáo Nguyễn Long Vũ khẳng định “không".

"Tổng tài" phản bác cáo trạng

Dẫn bị cáo Nguyễn Văn Thiên từ phòng cách ly vào phòng xét xử, anh ta trình bày, chiều 17/9/2025, khi đến quán cà phê nói trên còn có 3 người bạn ngồi uống nước ở đây.

“Tổng tài” khai chủ quán có nhắc nhở hai lần, lần đầu khi thấy anh H. hút thuốc. Lần thứ hai bị cáo nghe thấy chủ quán chửi đổng ra nhưng không biết chửi ai. Lúc đấy bị cáo không biết nhắc nhở về việc gì.

“Bị cáo không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ. như cáo trạng đã nêu. Bị cáo dậy sớm đi làm sớm nên hôm đấy rất mệt, không biết ai xô xát với ai", Nguyễn Văn Thiên khai.

Hội đồng xét xử đã nhắc lại lời khai của Vũ trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa cho thấy, khi vào quán cà phê, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3, Thiên có nói với Vũ "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát".

Trước lời khai này của Vũ, bị cáo Thiên tiếp tục khẳng định “điều này không đúng”.

Đứng lên đối chất, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Vũ “lý do vì sao bị cáo dừng lại không đánh anh Đ.?” Vũ cho biết do Thiên nói "thôi, thôi, thôi", anh ấy bảo đánh là đánh, dừng là dừng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ.

Bao biện cho lời khai của Vũ, bị Nguyễn Văn Thiên nói khi nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói đánh nhau rồi nên đã giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích không để xô xát xảy ra. Đồng thời, tiếp tục có thái độ không thừa nhận các nội dung trong cáo trạng công bố mặc dù diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại và sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo lời của Thiên, nhiều tình tiết trong clip không chính xác như quy kết anh ta có tranh cãi với anh Ngô Minh Đ. nhưng thực tế là không có.

Hội đồng xét xử đã cho Thiên xem lại các hình ảnh, video được trích xuất ở quán và giải thích các hình ảnh trích xuất đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể...

Bên cạnh đó, Công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh đã thu giữ tại hiện trường và được đưa đi giám định…

Hồ sơ vụ án quy kết, tại quán cà phê, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Đ. nhắc nhở, yêu cầu dừng lại. Đến lần thứ 3 anh Đ. nói, bị cáo Thiên giơ tay chỉ lên trời (tức ám chỉ ra hiệu). Thấy vậy, bị cáo Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt anh Đ. đang ngồi trong quầy pha chế làm anh ngã ra sàn.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại và chủ quán đăng tải lên mạng xã hội, trình báo công an.

Hai ngày sau khi gây án, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán là mẹ của anh Đ. từ chối tiếp chuyện, yêu cầu rời đi.

Đến nay, anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý hai bị cáo theo luật.