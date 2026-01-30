Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

‘Tổng tài’ chỉ đạo đàn em 'mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát'?

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trái với lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên liên tục phản bác cáo trạng quy kết anh ta chỉ đạo đánh con trai chủ quán cà phê ngã lăn xuống sàn. Hội đồng xét xử buộc phải công bố lời khai của Vũ thể hiện rằng anh ta nhận chỉ đạo Thiên "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát" nên mới vào đánh người.

Nhận chỉ đạo đánh người

Sáng 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3, Hà Nội, tái mở lại phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Hội đồng xét xử thông báo trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không nhận tội còn bị cáo Long Vũ thành khẩn khai báo.

Hôm nay, bị cáo Thiên được cách ly để bị cáo Nguyễn Long Vũ trả lời trước. Vũ trình bày, khoảng 14h ngày 17/9/2025, anh cùng Thiên đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) uống nước. Tại đây, anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, nhân viên, cũng là con chủ quán) nhắc nhở nhóm Thiên về việc quán không cho hút thuốc. Sau đó, Thiên chỉ đạo Vũ ra đánh Đ.

screen-shot-2026-01-30-at-124822.png
Bị cáo Nguyễn Văn Thiên.

Vũ khai thêm, thời điểm đó theo Thiên để học lớp kinh doanh do Thiên dạy, hai bên vì thế có quan hệ “thầy, trò”.

Bị cáo Vũ cũng thừa nhận việc chủ quán nhắc nhở nhóm không được hút thuốc là đúng, nhưng khi bị nhắc nhở Thiên lại tỏ ra bức xúc.

"Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát", Vũ nhắc lại lời chỉ đạo của Thiên tại quán. Từ chỉ đạo này, Vũ đi vào khu vực quầy nhân viên, tát, đấm anh Đ. ngã xuống sàn. Khi nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ dừng tay và quay lại ngồi uống nước. Khoảng 15 phút sau cả nhóm ra về.

Chủ tọa hỏi “nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo có vào đánh anh Đ. không?" Bị cáo Nguyễn Long Vũ khẳng định “không".

"Tổng tài" phản bác cáo trạng

Dẫn bị cáo Nguyễn Văn Thiên từ phòng cách ly vào phòng xét xử, anh ta trình bày, chiều 17/9/2025, khi đến quán cà phê nói trên còn có 3 người bạn ngồi uống nước ở đây.

“Tổng tài” khai chủ quán có nhắc nhở hai lần, lần đầu khi thấy anh H. hút thuốc. Lần thứ hai bị cáo nghe thấy chủ quán chửi đổng ra nhưng không biết chửi ai. Lúc đấy bị cáo không biết nhắc nhở về việc gì.

“Bị cáo không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ. như cáo trạng đã nêu. Bị cáo dậy sớm đi làm sớm nên hôm đấy rất mệt, không biết ai xô xát với ai", Nguyễn Văn Thiên khai.

Hội đồng xét xử đã nhắc lại lời khai của Vũ trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa cho thấy, khi vào quán cà phê, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3, Thiên có nói với Vũ "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát".

Trước lời khai này của Vũ, bị cáo Thiên tiếp tục khẳng định “điều này không đúng”.

Đứng lên đối chất, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Vũ “lý do vì sao bị cáo dừng lại không đánh anh Đ.?” Vũ cho biết do Thiên nói "thôi, thôi, thôi", anh ấy bảo đánh là đánh, dừng là dừng.

screen-shot-2026-01-30-at-131408.png
Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ.

Bao biện cho lời khai của Vũ, bị Nguyễn Văn Thiên nói khi nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói đánh nhau rồi nên đã giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích không để xô xát xảy ra. Đồng thời, tiếp tục có thái độ không thừa nhận các nội dung trong cáo trạng công bố mặc dù diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại và sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo lời của Thiên, nhiều tình tiết trong clip không chính xác như quy kết anh ta có tranh cãi với anh Ngô Minh Đ. nhưng thực tế là không có.

Hội đồng xét xử đã cho Thiên xem lại các hình ảnh, video được trích xuất ở quán và giải thích các hình ảnh trích xuất đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể...

Bên cạnh đó, Công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh đã thu giữ tại hiện trường và được đưa đi giám định…

Hồ sơ vụ án quy kết, tại quán cà phê, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Đ. nhắc nhở, yêu cầu dừng lại. Đến lần thứ 3 anh Đ. nói, bị cáo Thiên giơ tay chỉ lên trời (tức ám chỉ ra hiệu). Thấy vậy, bị cáo Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt anh Đ. đang ngồi trong quầy pha chế làm anh ngã ra sàn.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại và chủ quán đăng tải lên mạng xã hội, trình báo công an.

Hai ngày sau khi gây án, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán là mẹ của anh Đ. từ chối tiếp chuyện, yêu cầu rời đi.

Đến nay, anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý hai bị cáo theo luật.

Hoàng An
#Tổng tài #Tổng tài chỉ đạo đánh người #Tổng tài đánh người #Phản bác cáo trạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục