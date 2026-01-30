Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM ‘kê’ loạt bệnh tật, xin hưởng khoan hồng

TPO - Nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VICEM); Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) liệt kê nhiều bệnh tật, mong Hội đồng xét xử cho hưởng mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.

'Nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận'



Ngày 30/1, phiên xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan, đã kết thúc phần bào chữa. Trước khi vào nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội cho bị cáo nói lời sau cùng.

Trình bày đầu tiên, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM) thừa nhận những sai phạm xuất phát từ mong muốn có một trụ sở khang trang cho Tổng Công ty, song do nóng vội, thiếu thận trọng nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chung cho rằng sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, đến nay hầu hết những người liên quan đều đã cao tuổi, nhiều người trên 70 tuổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Văn Chung.

Theo ông, việc phải đứng trước bục khai báo hôm nay là cái giá vô cùng đắt đỏ, không thể tính bằng tiền đối với bản thân và các đồng nghiệp.

Bị cáo nhắc lại quá trình công tác, từ khi tham gia quân đội, được Đảng cho ăn học, rèn luyện, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các đơn vị sản xuất xi măng, trong đó có những đơn vị được phong tặng anh hùng thời kỳ đổi mới.

Cựu Chủ tịch VICEM bày tỏ động cơ ban đầu chỉ là mong muốn làm điều gì đó cho đất nước, cho ngành xi măng, hoàn toàn không có ý định gây thiệt hại.

Cuối lời, ông nói hoàn cảnh sức khỏe hiện tại với nhiều bệnh nền nghiêm trọng như tiểu đường biến chứng phải tiêm insulin, suy thận, mắt mờ, bệnh tim mạch phải đặt nhiều stent. Do đó, ông mong Hội đồng xét xử xem xét cho mình và đồng phạm được hưởng khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) ngồi trên xe lăn gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các bị cáo được trình bày và tranh tụng.

Cựu Tổng giám đốc cho biết nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của VICEM, những người đã gây dựng nên một thương hiệu lớn mạnh từ con số rất nhỏ, ngày đầu thành lập với sản lượng 300 nghìn tấn/năm, đến nay đã tăng lên con số hơn 22 triệu tấn/năm.

Theo bị cáo Ngọc Anh, trước khi nghỉ hưu, bản thân mong muốn xây dựng một cơ sở làm việc khang trang để cán bộ, nhân viên phát huy năng lực nhưng kết quả không thực hiện được mà còn để lại hệ lụy. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên VICEM.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh.

Trình bày về hoàn cảnh cá nhân, bị cáo Ngọc Anh cho biết tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không biết còn sống được bao lâu, trong khi mẹ già gần 100 tuổi cần được chăm sóc. Bị cáo mong được giảm án để sớm được trở về gia đình, phụng dưỡng mẹ già và lo việc hương khói nơi thờ tự của cha.

Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đều kể hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khỏe yếu để Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng.

Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, Kiểm sát viên đánh giá VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, các bị cáo chủ chốt của VICEM, đã cố ý vi phạm pháp luật.

Theo Kiểm sát viên, các bị cáo đã lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư không đúng thực tế; tính toán hiệu quả kinh tế mang tính chủ quan, thiếu căn cứ nhằm hợp thức hóa hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi được cấp phép, các bị cáo tiếp tục quyết định đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lớn hơn nhiều so với mức đã được chứng nhận, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Dự án hoàn thiện phần thô hơn 1.200 tỷ đồng từ năm 2015, rồi bỏ hoang đến nay gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Đánh giá riêng từng hành vi, Kiểm sát viên cho rằng cựu Chủ tịch VICEM Lê Văn Chung, trong quá trình triển khai dự án, với vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo cũng trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi và cao hơn tổng mức đã được chứng nhận đầu tư nhưng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật; biết dự án không có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cựu Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh, biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống”, không đúng thực tế; không chỉ đạo thẩm định dự án theo đúng quy định; trực tiếp ký văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án, đề nghị HĐTV phê duyệt hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh còn đồng ý cho Dư Ngọc Long thống nhất với bị cáo Đỗ Đình Thu thỏa thuận Công ty ECON trích lại cho VICEM 5% giá trị gói thầu sau khi được thanh toán, hưởng lợi số tiền 800 triệu đồng.

Đối với bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM, thực hiện theo chỉ đạo của Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh về việc triển khai dự án; quá trình triển khai thực hiện gói thầu số 19, Dư Ngọc Long đã thống nhất với Đỗ Đình Thu thỏa thuận trích lại cho VICEM 5% giá trị gói thầu sau khi được thanh toán; chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm cung cấp thông tin hồ sơ mời thầu cho Công ty ECON để làm hồ sơ dự thầu, giúp Công ty ECON trúng thầu và hưởng lợi số tiền 1,9 tỷ đồng.