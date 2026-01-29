Vừa ra tù, 'yêu râu xanh' giở trò với bé gái bán vé số dạo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tân Châu
TPO - Vừa mãn hạn tù được 3 tháng, Nguyễn Hữu Truyền tiếp tục gây tội ác khi lừa gạt, cướp tài sản và xâm hại bé gái bán vé số dạo.

Ngày 29/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (26 tuổi, quê Vĩnh Long) tổng mức án 26 năm tù. Trong đó, 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

z7478770543387-24ca4669aff74bd78eef5b16d25a8856.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Truyền tại phiên tòa ngày 29/1.

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Truyền tìm cách chối tội bằng lý do "không biết bị hại dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, lập luận này đã bị HĐXX bác bỏ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, xâm hại nghiêm trọng đến danh dự và sức khỏe của trẻ em. Bị cáo vừa mãn hạn tù vào tháng 8/2024 về tội “Trộm cắp tài sản”, nay lại tiếp tục phạm tội, thể hiện sự coi thường pháp luật tột độ.

Cũng theo HĐXX, thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới chỉ 14 tuổi 26 ngày. Những tổn thương về tâm lý và thể xác mà bị hại phải chịu đựng là không gì bù đắp được.

Theo nội dung vụ án, sáng 12/11/2024, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh cũ), Nguyễn Hữu Truyền phát hiện em T.T.B.N. (SN 2010) đang đi bộ bán vé số dạo. Truyền tiếp cận, buông lời dụ dỗ sẽ ‘bao’ trọn toàn bộ số vé số còn lại để lừa em N. lên xe.

Tin lời Truyền, bé N. lên xe và bị Truyền chở đến khu vực vắng vẻ trên đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũ) cướp 170.000 đồng cùng 51 tờ vé số của bé N..

Chưa dừng lại, Truyền còn kéo bé N. vào bãi đất trống, dùng vũ lực đánh đập và thực hiện hành vi thú tính nhiều lần mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Nhân lúc Tuyền sơ hở, bé N. đã tháo chạy, kêu cứu một người dân đang chăn trâu gần đó. Truyền tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng chỉ 2 ngày sau, ‘yêu râu xanh’ đã sa lưới pháp luật.

Tân Châu
