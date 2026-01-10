Lợi dụng đo quần, người đàn ông xâm hại bé gái

TPO - Lợi dụng việc đo quần cho khách, một người đàn ông đã bị tố cáo xâm hại bé gái 11 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ việc để điều tra.

Sáng 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Thanh Dũng (SN 1970, trú ấp Long Hiệp, xã Tân An, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Võ Thanh Dũng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h35 ngày 28/12/2025, em T.V. (SN 2014) đi xe đạp đến cửa hàng Tiến Đạt (ấp Long Hiệp, xã Tân An) để nhận lại chiếc quần đã mua trước đó của bà Trần Thanh Thú.

Tại đây, em gặp Võ Thanh Dũng (chồng bà Thúy) ở nhà một mình. Ông Dũng nói vợ đi vắng nên đề nghị đo lại số đo quần cho em T.V. Trong lúc đo, Dũng bị cáo buộc đã dùng tay xâm hại vùng kín của em V. Do lo sợ bị đánh, nạn nhân không dám la lên.

Sau khi sự việc kết thúc, em T.V. chạy về nhà và kể lại với gia đình. Người nhà sau đó đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.