Pháp luật

Google News

Công an làm việc với người đàn ông bị tố xâm hại bé gái 10 tuổi ở Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông bị tố có hành vi xâm hại cháu gái cùng địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/10, Công an xã Tân Phước Hưng, TP. Cần Thơ tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, mời các bên liên quan làm việc.

z7140105415010-8485a33fae90b33ac7f3afa887cfd6e0-3507.jpg
Ng.V. P. tại cơ quan công an. Ảnh: CACT.

Bước đầu, cơ quan chức năng tình nghi Ng.V. P. (SN 1972, ngụ ấp Tân Hưng) có dấu hiệu xâm hại cháu P.T.N.H. (SN 2015).

Khi bị mời làm việc, ban đầu, P. quanh co chối tội, nhưng sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận nhiều lần xâm hại cháu H. và đe dọa cháu bé không được tiết lộ với người thân.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ để tiếp tục làm rõ, giám định, thu thập chứng cứ xử lý.

Nhật Huy
#Cần Thơ #xâm hại tình dục #trẻ em

