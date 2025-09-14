Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt đối tượng nhiều lần xâm hại bạn gái 12 tuổi

Mạnh Thắng
TPO - Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Quỳnh về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội hiếp dâm.

Đối tượng Quỳnh (áo xanh) tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 7/2025, Quỳnh và bé V.L.N.T. (sinh ngày 12/9/2013, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Ngày 5/7, Quỳnh rủ bé T. đi đến lô cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An tâm sự. Tại đây, đối tượng này đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Đến ngày 6/7, do mâu thuẫn với gia đình nên bé T. nhắn tin bảo Quỳnh đến đón mình. Rạng sáng 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở bé T. về phòng trọ của mình và đã thực hiện hành vi giao cấu với bé T. 2 lần.

Phát hiện sự việc, gia đình bé T. đã làm đơn tố cáo đối tượng này đến Cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành xác minh và bắt giữ Quỳnh.

Làm việc với cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
