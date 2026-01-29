Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mâu thuẫn sinh hoạt, em bóp cổ anh ruột tử vong

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ mâu thuẫn trong lúc sinh hoạt ở nhà, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Châu Đốc (tỉnh An Giang). Nghi phạm là em ruột của nạn nhân, đã bị công an tạm giữ.

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Dũng (SN 1972, trú phường Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

28068062248857256-1404.jpg
984cb42a-13b5-44c2-bb4f-095cee790f62-3653.jpg
Đối tượng Hoàng Dũng và hiện trường án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Dũng là em ruột ông H.Đ. (SN 1968), cả hai sống chung nhà. Tối 23/1, trong sinh hoạt, giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Trong lúc giằng co, ông H.Đ. đấm và dùng chổi đánh vào mặt Dũng.

Bị đánh, Dũng đánh lại làm ông Đ. ngã xuống sàn nhà, sau đó Dũng ngồi đè lên người anh và dùng hai tay bóp cổ cho đến khi ông Đ. bất động. Khi phát hiện anh trai đã tử vong Dũng mới buông tay.

Nghe tiếng động, hàng xóm chạy sang can ngăn thì phát hiện ông Đ. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhật Huy
#An Giang #giết người #mâu thuẫn #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục