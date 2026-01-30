Phá đường dây thuốc bảo vệ thực vật giả, thu hơn 21.000 sản phẩm

Ngày 29/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật” với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp, đại lý tại 8 tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện có 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật". Trong đó, Nguyễn Văn Tám (trú xã Phú Tâm, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thúy Hồng (trú phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị tạm giam; Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, Đắk Lắk) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình khám xét và làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở, đại lý và các đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, thu giữ hơn 7.000 chai, 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả, cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác các loại và nhiều tài liệu, tang vật phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số đại lý kinh doanh có dấu hiệu mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các tỉnh, thành phố gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP Cần Thơ và TP Hải Phòng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh, liên quan đến nhiều đại lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, quyền lợi chính đáng của nông dân và trật tự quản lý kinh tế.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.