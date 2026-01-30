Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phá đường dây thuốc bảo vệ thực vật giả, thu hơn 21.000 sản phẩm

Huỳnh Thủy

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 21.000 sản phẩm các loại.

Ngày 29/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật” với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp, đại lý tại 8 tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện có 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật". Trong đó, Nguyễn Văn Tám (trú xã Phú Tâm, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thúy Hồng (trú phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị tạm giam; Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, Đắk Lắk) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình khám xét và làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở, đại lý và các đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, thu giữ hơn 7.000 chai, 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả, cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác các loại và nhiều tài liệu, tang vật phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

tienphong-34.jpg
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số đại lý kinh doanh có dấu hiệu mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các tỉnh, thành phố gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP Cần Thơ và TP Hải Phòng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh, liên quan đến nhiều đại lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, quyền lợi chính đáng của nông dân và trật tự quản lý kinh tế.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thuốc giả #bảo vệ thực vật #đường dây phạm pháp #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục