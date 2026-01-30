Kẻ trộm tiền của đoàn thiện nguyện bị bắt sau 2 giờ gây án

TPO - Sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của đoàn thiện nguyện trong lúc đang trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Ngày 30/1, Công an xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 28/1, anh Đặng Nguyễn Ng. (SN 1994, trú phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) – trưởng đoàn thiện nguyện – đến Công an xã Châu Bình trình báo về việc trong quá trình trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Châu Bình 2, đoàn bị kẻ gian lấy trộm số tiền 40 triệu đồng. Đây là số tiền đoàn chuẩn bị để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Trọng Quân tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Bình khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau 2 giờ, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Trọng Quân (SN 1992, trú xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, Nguyễn Trọng Quân là bạn của một thành viên trong đoàn thiện nguyện, không tham gia các hoạt động thiện nguyện của đoàn.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.