Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Kẻ trộm tiền của đoàn thiện nguyện bị bắt sau 2 giờ gây án

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của đoàn thiện nguyện trong lúc đang trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Ngày 30/1, Công an xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 28/1, anh Đặng Nguyễn Ng. (SN 1994, trú phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) – trưởng đoàn thiện nguyện – đến Công an xã Châu Bình trình báo về việc trong quá trình trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Châu Bình 2, đoàn bị kẻ gian lấy trộm số tiền 40 triệu đồng. Đây là số tiền đoàn chuẩn bị để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

13.jpg
Nguyễn Trọng Quân tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Bình khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau 2 giờ, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Trọng Quân (SN 1992, trú xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, Nguyễn Trọng Quân là bạn của một thành viên trong đoàn thiện nguyện, không tham gia các hoạt động thiện nguyện của đoàn.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#trộm cắp #đoàn thiện nguyện #Nghệ An #bắt giữ #an ninh #pháp luật #Nguyễn Trọng Quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục