Nhận hối lộ 47 tỷ, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM bị đề nghị 15-17 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc bị đề nghị phạt 15 - 17 năm tù; trong khi đó, hai bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty LanQ) và Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) bị đề nghị phạt từ 15 – 19 năm tù cho hai hành vi lừa đảo và đưa hối lộ.

Hai chủ công ty dược bị đề nghị 15 - 19 năm tù

Sáng 30/1, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty LanQ) từ 17 – 19 năm tù; Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) từ 15 – 17 năm tù; Lê Văn Tình (Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược Sơn Lâm) từ 7 – 9 năm tù về hai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị đề nghị mức án từ 15 – 17 năm tù; Phạm Văn Chuân (cấp dưới của Lộc) từ 3 – 4 năm tù; bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng; bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) từ 12 - 13 năm; Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) từ 8 – 9 năm tù; Võ Thị Kim Loan (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) 5 - 6 năm, cùng về tội “Nhận hối lộ”…

Các bị cáo còn lại người bị đề nghị mức án thấp nhất từ 24 tháng tù đến 6 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Viện Kiểm sát đánh giá, trong nhóm bị cáo có cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc, bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng, nhiều nhất.

Để che giấu hành vi nhận tiền từ bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT công ty CP Dược phẩm Sơn Lâm, ông Lộc chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Phạm Văn Chuân nhận thay. Tuy nhiên, quá trình trả lời tại phiên tòa, ông Lộc bị đánh giá chưa thành khẩn nhưng đã sử dụng một phần tiền nhận hối lộ vào việc mua trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19, chủ động trả lại 7 tỷ đồng cho ông Cách trước khi hành vi bị phát giác.

Các bị cáo không nâng giá thuốc, áp dụng mức đề nghị xử phạt nhẹ hơn

Đối với nhóm bị cáo Phạm Văn Cách, Viện Kiểm sát cho rằng việc ông ta chi hoa hồng cho các bị cáo là lãnh đạo bệnh viện, cơ sở y tế đều trích từ lợi nhuận công ty. Các bị cáo không nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí tiền thuốc của người bệnh. Giá thuốc đều được tính theo khung giá chung của Sở Y tế. Do đó, khung hình phạt cao nhất của khoản 4, Điều 354 về tội Nhận hối lộ là tù chung thân nhưng Viện Kiểm sát đã áp dụng quy định mới cùng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, nên mức phạt đề nghị đều nhẹ hơn.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận nhiều bị cáo là y, bác sĩ công tác lâu năm trong lĩnh vực y học cổ truyền, có cống hiến. Hiện nhiều người đã nghỉ hưu, sức khỏe sa sút, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, một số là nhân viên, làm theo chỉ đạo cấp trên và không được hưởng lợi. Nhiều đã sử dụng tiền này chi cho việc chung tập thể nhưng không có chứng từ nên không có căn cứ xem xét.

Liên quan đến hành vi của bị cáo Thân Đức Lại, thông qua phiên tòa Viện Kiểm sát kiến nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng gây khó khăn, sách nhiễu đơn vị cung ứng thuốc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo Viện Kiểm sát, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quyền chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, bị cáo Phạm Văn Cách bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn”, tránh bị gây khó khăn.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ), bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Còn trong nhóm nhận hối lộ tiêu biểu có bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với tư cách người đứng đầu Viện Y dược học dân tộc TPHCM, đã trao đổi, thỏa thuận và nhận hơn 47 tỷ đồng tiền hối lộ từ Phạm Văn Cách.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng...