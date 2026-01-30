Bắt tạm giam 6 đối tượng vụ ẩu đả xảy ra cách đây hơn 8 năm ở Hội An

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ ẩu đả trong quán nhậu ở Hội An vào tháng 12/2018.

Ngày 30/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh CA

6 đối tượng gồm: Trần Công Vương (SN 1985, trú phường Hội An Đông); Trần Trung Tiến (SN 1984), Nguyễn Bảo Ninh (SN 1985), cùng trú phường Hội An; Phạm Tấn Phú (SN 1994), Phạm Tấn Lâm (SN 1982) và Châu Bảo Khánh (SN 1993), cùng trú xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra xác định, tối 24/12/2018, Phạm Tấn Phú cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán nhậu ở đường Trần Quang Khải, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng). Trong quá trình ăn nhậu, nhóm của Phú gồm Phạm Tấn Lâm và Châu Bảo Khánh xảy ra mâu thuẫn với nhóm Trần Công Vương, Nguyễn Bảo Ninh, Trần Trung Tiến và Lê Tấn Doãn ngồi bàn bên cạnh.

Hai nhóm đã sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia ném và đánh nhau, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong lúc hỗn loạn, anh Đ.V.T (SN 1984, trú phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) là khách đang ngồi ăn nhậu cùng bạn bè đã bị ném trúng vào mắt phải, gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 56%.

Quá trình điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 2/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hội An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 34/QĐ. Tuy nhiên, do chưa xác định được bị can, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vào ngày 2/8/2019.

Đến ngày 4/11/2025, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ. Ngày 19/1/2026, Cơ quan CSĐT ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án.

Ngày 20/1 công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn

Riêng bị can Lê Tấn Doãn hiện không có mặt tại địa phương. Qua xác minh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Đà Nẵng, xác định Doãn đã xuất cảnh ngày 21/2/2024 qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại. Phòng CSHS đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật.