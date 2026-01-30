Tổ trưởng công ty lâm nghiệp nhận tiền để cho lâm tặc vào phá rừng

TPO - Tổ trưởng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng cùng hai nhân viên đã nhận 8,9 triệu đồng để cho lâm tặc vào rừng khai thác trái phép 131 cây gỗ.

Ngày 29/1, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Công an huyện Mang Yang (cũ) điều tra vụ khai thác trái phép 131 cây gỗ tại lô 1 khoảnh 6, lô 1 khoảnh 7, lô 4 khoảnh 9 và lô 1 khoảnh 10, tiểu khu 583 (địa phận thuộc xã Kon Chiêng), do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý.

Trong đó có 121 cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 42,2 m3 và 10 cây gỗ bị bọng, mục nát không xác định được khối lượng gỗ bị thiệt hại.

Các bị cáo tại phiên toà.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện hành vi nhận hối lộ của các nhân viên bảo vệ rừng thuộc công ty trên để các đối tượng vào phá rừng. Cụ thể, 3 người được giao quản lý bảo vệ khu vực trên là Lê Văn Nhân (SN 1978, Tổ trưởng) cùng 2 nhân viên Hồ Sỹ Tiến (SN 1983, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) và Ksor Chuit (SN 1986, trú xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Nhân, Tiến và Chuit nhận tổng số tiền 8,9 triệu đồng để các đối tượng Phạm Đình Hùng (SN 1973, trú phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), Siu Chiến (SN 1996, trú xã Phú Thiện), Kpă Thoen (SN 1986, trú xã Phú Thiện), Lê Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Pleiku) vào khai thác trái phép.

Ngoài ra, khoảng tháng 7/2023, Nhân đã trao đổi, thống nhất với Huỳnh Quốc Trung (SN 1981, trú xã Pờ Tó) vào khu vực rừng tại tiểu khu 583 để khai thác hai cây gỗ rừng về làm bộ bàn ghế. Sau đó, Trung đã đem phương tiện vào rừng khai thác hai cây gỗ với khối lượng 1,4 m3, qua định giá có giá trị hơn 5,1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã tuyên phạt Nhân 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”. Riêng Tiến và Chuit mỗi người bị phạt 2 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trung lãnh 12 tháng tù treo về tội “Tham ô tài sản”; Tuấn Anh, Hùng, Thoen, Chiến lãnh mức án 6-8 tháng tù treo về tội “Đưa hối lộ”.