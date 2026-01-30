Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ thuốc bảo vệ thực vật giả: Dựng 19 công ty ‘ma’, bán giá cao hơn hàng thật

Huỳnh Thủy
TPO - Các đối tượng đã dựng 19 công ty “ma” để hợp thức hóa hồ sơ, nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật giả tuồn ra thị trường. Hàng giả được bán với giá cao hơn hàng thật.

Liên quan vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả với quy mô đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết,

tienphong-1-5478.jpg
Nhiều nhãn hiệu thuốc BVTV bị các đối tượng làm giả. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Từ năm 2024 đến nay, dù doanh nghiệp của Nguyễn Văn Tám không có Giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV, không có dây chuyền máy móc, nhà xưởng, cán bộ kỹ thuật theo quy định, song do hám lợi, Tám và Hồng vẫn tổ chức sản xuất, gia công thuốc BVTV giả để bán ra thị trường.

Các đối tượng mua nguyên liệu là hàng hóa trôi nổi, không hóa đơn, chứng từ trên thị trường, sau đó đóng gói, làm mới tem nhãn, ghi địa chỉ các công ty không có thật nhằm hợp thức hóa nguồn gốc sản phẩm.

Đáng chú ý, các đối tượng dựng lên 19 công ty “ma” trong tổng số 27 công ty để làm “vỏ bọc”, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhằm hợp thức hóa việc đưa thuốc BVTV giả ra thị trường.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 14.500 gói và trên 7.200 chai thuốc BVTV giả, thuộc gần 80 nhãn hiệu khác nhau, gồm thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ và chế phẩm diệt côn trùng; tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng lợi dụng nhu cầu sử dụng thuốc BVTV lớn, sao chép tinh vi bao bì, nhãn mác, bán hàng giả với giá ngang, thậm chí cao hơn hàng thật để tạo lòng tin; nhiều sản phẩm không chứa hoặc không đạt hàm lượng hoạt chất như công bố.

tienphong-34.jpg
Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tám, Lê Thị Thúy Hồng và Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, Đắk Lắk) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra.

Huỳnh Thủy
