Đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng

Hồ Nam
TPO - Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết 2026, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với giao dịch gần 25 tỷ đồng.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến gần 25 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng.

Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 26/1, lực lượng chức năng đã triển khai 5 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệu tập 5 đối tượng chủ chốt cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào tháng 12/2025, đối tượng Huỳnh Dương Khải đã tiếp nhận 3 tài khoản quản trị trên website cá cược bong88 từ một đối tượng chưa rõ danh tính. Từ các tài khoản tổng này, Khải tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá độ và giao cho Sỹ, Huy, Hiếu, Thiện cùng nhiều con bạc khác trên địa bàn tổ chức sát phạt. Tính từ thời điểm hình thành vào cuối năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ, tổng lượng tiền giao dịch qua hệ thống này được thống kê đạt mức gần 25 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

