'Tổng tài' chỉ đạo đàn em tát nhân viên quán cà phê lĩnh 2 năm tù

Hoàng An
TPO - Với cáo buộc chỉ đạo đàn em đánh con trai chủ quán cà phê, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên bị tòa phạt 2 năm tù.

Chiều 30/1, Hội đồng xét xử TAND Khu vực 3, Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) mức án 2 năm tù và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Án phạt này thấp hơn so với Viện Kiểm sát khi nêu quan điểm luận tội, đề nghị phạt Thiên từ 30 – 36 tháng tù; Vũ từ 8 – 12 tháng tù.

screen-shot-2026-01-30-at-131408.png
Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ.

Theo Viện kiểm sát dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, bản ghi âm lời nói của bị cáo Thiên, bản kết luận giám định, có đủ căn cứ truy tố các bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tự chữa cho hành vi của mình, bị cáo Nguyễn Văn Thiên cho rằng bị Viện Kiểm sát truy tố là chưa hợp lý.

Bị cáo lập luận "nơi công cộng" là ở công viên, vườn hoa, nơi đông người, còn ngày 17/9/2025, bị cáo vào quán cà phê tại tầng 1, tòa nhà T6 khu đô thị Times City ngồi uống nước với bạn. Trong khi, bị cáo Nguyễn Long Vũ đánh anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, con trai chủ quán) xảy ra tại quầy bar của quán cà phê, nơi không phải ai cũng vào được.

Phản bác quan điểm bào chữa của Nguyễn Văn Thiên, Kiểm sát viên cho biết, từ ngày 19/8/2025, trên một số kênh truyền hình đã đăng tải các phóng sự phản ánh vụ việc. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền các clip ghi lại nội dung phản ánh sự bức xúc của người dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Chính quyền địa phương cũng có đơn đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm bị cáo.

Theo Kiểm sát viên, quán cà phê không giới hạn người dân vào quán để sử dụng dịch vụ. Bản thân bị cáo và nhóm bạn vào quán ngồi uống nước đã có nhiều người vào uống cùng. Khi bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3 cảm thấy khó chịu bị cáo chỉ đạo Vũ đánh người là vi phạm pháp luật.

Bản án quy kết hôm 17/9/2025, tại quán cà phê, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Đ. nhắc nhở, yêu cầu dừng lại. Đến lần thứ 3 anh Đ. nói, bị cáo Thiên giơ tay chỉ lên trời (tức ám chỉ ra hiệu). Thấy vậy, bị cáo Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt anh Đ. đang ngồi trong quầy pha chế làm anh ngã ra sàn.

Hai ngày sau khi gây án, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán là mẹ của anh Đ. từ chối tiếp chuyện, yêu cầu rời đi.

Hoàng An
