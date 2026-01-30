Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thông tin tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn là không chính xác

Thanh Hà
TPO - Trước một số trang mạng xã hội lan truyền nội dung tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong năm 2026, đại diện Cục CSGT khẳng định đây là thông tin không chính xác.

nong-do-con-12-3208.jpg
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, nội dung các bài viết này đề cập đến việc tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong năm 2026.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng đã thông tin.

Theo đó, mức vi phạm nồng độ cồn được quy định như sau:

vi-pham-nong-do-con.jpg
Thanh Hà
#Thông tin xử phạt vi phạm nồng độ cồn #Nghị định 168/2024 về trật tự an toàn giao thông #Chính xác mức xử phạt lái xe #Lan truyền sai lệch thông tin pháp luật #Chính sách xử phạt vi phạm giao thông

