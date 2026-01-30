Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyên án 6 bị cáo thông đồng 'thổi giá' mỏ cát từ 1,2 tỷ lên hơn 370 tỷ đồng

Nguyễn Thành
TPO - Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ thông đồng “thổi giá” quyền khai thác mỏ cát tại Quảng Nam (cũ), đẩy giá trúng đấu giá từ hơn 1,2 tỷ đồng lên trên 370 tỷ đồng.

Ngày 30/1, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ "thổi giá" mỏ cát ở Quảng Nam (cũ) từ 1,2 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận.

Theo đó, có 6 bị cáo bị tuyên phạt cùng về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Cụ thể: bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa lãnh án 18 tháng tù, Đỗ Thị Lệ (kế toán) mức án 1 năm tù, Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù, Lê Nguyễn Đông Quân 1 năm tù. Riêng các bị cáo Trần Văn Bảy, Nguyễn Sỹ Minh Tiến (Tổng giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà) cùng bị tuyên mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài án phạt trên, các bị cáo bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

3621960820554956150.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty MT Quảng Đà thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến (con ruột của Nguyễn Sĩ Khoa) làm tổng giám đốc. Tuy nhiên, quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động là ông Khoa. Ông Khoa thành lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông. Tương tự là Công ty cổ phần Nông Sơn Farm (vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng)…

Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Mức giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng. Có 35 doanh nghiệp làm hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự.

Phiên đấu giá diễn ra đến rạng sáng ngày hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất, với mức giá tương đương hơn 370 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Khoa, các đồng phạm khi tham gia đấu giá cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá.

Kết quả phiên đấu giá, Công ty MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất với giá đã trả tăng hơn 306 lần giá khởi điểm, cao bất thường. Hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty MT Quảng Đà, Công ty Nông Sơn Farm vốn chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp là 1 tỷ đồng.

Trước khi tham gia đấu giá điểm mỏ ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo kế toán 2 công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung. Trong đó, bổ sung báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng; Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng...

Nguyễn Thành
