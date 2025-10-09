Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc, chuẩn bị “lên bàn” thành món ăn đường phố quen thuộc của giới trẻ, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại một kho hàng ở phường Từ Liêm (Hà Nội). Toàn bộ số hàng không có giấy tờ kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe người tiêu dùng.

xuc-xich-1.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc.

Ngày 9/10, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP phối hợp Đội QLTT số 14 kiểm tra kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích, được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ước tính số hàng hóa trên trị giá hơn 120 triệu đồng.

Đáng lo ngại hơn, đây đều là nguyên liệu "chính" của món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" hấp dẫn nhiều người, nhất là giới trẻ với giá cả "siêu rẻ".

Chủ số hàng là P.T.S (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) cho biết thu mua số hàng hoá trên mạng xã hội, sau đó phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua mạng xã hội.

xuc-xich.jpg
xuc-xich-2.jpg
Bên ngoài có ghi chữ nước ngoài.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số thực phẩm vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các quán ăn vỉa hè.

“Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng” – cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế chia sẻ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Kiểm tra an toàn thực phẩm #Xúc xích không rõ nguồn gốc #Nguyên liệu ăn đường phố #Chất lượng thực phẩm và sức khỏe #Pháp luật về thực phẩm #Nguy cơ từ thực phẩm nhập lậu #Quản lý thị trường thực phẩm #Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ #Cảnh báo an toàn thực phẩm #Hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng

