Xã hội

Google News

Đề xuất mới liên quan đến bí mật đời tư, gia đình, bí mật kinh doanh

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) bổ sung các quy định về thông tin công dân không được tiếp cận để bảo đảm cụ thể, đầy đủ, rõ ràng hơn và thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan.

Chỉ được tiếp cận khi được sự đồng ý

Bộ Tư pháp vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Dự án luật được sửa đổi, bổ sung toàn diện, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Trong đó, dự án luật dành riêng một chương, quy định công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Cụ thể, thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm thông tin thuộc bí mật nhà nước (trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận).

311ttin.jpg
Dự án luật sửa đổi, bổ sung các thông tin phải được công khai rộng rãi (Ảnh minh họa).

Cùng với đó là các thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự; dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân (chỉ được tiếp cận khi người đó và các thành viên gia đình đồng ý).

Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất công dân không được tiếp cận bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; không được tiếp cận thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng…

Các thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị xác định theo quy định của pháp luật; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị, cũng trong diện đề xuất công dân không được tiếp cận.

Những thông tin công dân được tiếp cận "có điều kiện"

Ngược lại, dự thảo luật cũng quy định các loại thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, Luật Lưu trữ 2024.

Qua đó, việc tiếp cận thông tin thuộc dữ liệu cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Dự án luật cũng sửa đổi, bổ sung các thông tin phải được công khai rộng rãi để bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng, đấu thầu…

Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận rộng rãi hơn với các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân.

Về xử lý thông tin công khai không chính xác, dự luật bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc công khai thông tin đã được đính chính trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đã công khai thông tin không chính xác. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người dân biết được nội dung thông tin được đính chính một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Dự thảo luật được kết cấu gồm 4 chương, 31 điều (giảm 1 chương, 6 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Dự thảo Luật quy định kết hợp linh hoạt giữa phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận thông tin. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định người yêu cầu cung cấp thông tin được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu, giúp cho việc cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Luân Dũng
#quyền tiếp cận #bí mật nhà nước #dữ liệu cá nhân #công khai thông tin #bảo vệ dữ liệu #quyền công dân #Luật Tiếp cận thông tin

